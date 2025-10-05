自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道歉野球！守備「慢跑」遭批評 道奇西語老師逆轉3分砲贖罪

2025/10/05 09:51

T.赫南德茲。（路透）T.赫南德茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）今在分區系列賽G1成為話題人物，2下出現守備瑕疵遭批評的他，7上轟出關鍵逆轉3分砲，上演「道歉野球」。

費城人2下展開攻勢，瑞爾穆托（J.T. Realmuto）在無人出局一二壘有人時，逮中大谷翔平的失投掃出右外野平飛球形成安打，T.赫南德茲在追球過程中放慢腳步沒有全力衝刺，讓球滾到全壘打牆，最後是由中外野手帕赫斯（Andy Pages）回傳，也讓瑞爾穆托跑上三壘，後續費城人靠高飛犧牲打再添1分，大谷單局掉3分。

T.赫南德茲追球時「慢跑」引起球迷批評，《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett）也表示：「看起來T.赫南德茲可以做得更多去攔下這顆球，並把瑞爾穆托限制在二壘。」

轉播單位《TBS》球評法蘭柯爾（Jeff Francoeur）則直言：「從畫面上看來，T.赫南德茲似乎放棄了追球，最後是帕赫斯衝去撿球，也讓打者跑上三壘。我記得他在外卡賽第2戰也發生過漏接，他的防守明顯不如其他兩位外野手。」

守備遭批評的T.赫南德茲，7上在球隊2：3落後時戴罪立功，棒打費城人左投史壯姆（Matt Strahm），敲出關鍵3分砲，一棒逆轉戰局，終場道奇就以5：3收勝，系列賽1：0領先。

