自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》飆速163公里火球！ 大谷翔平初登板6局優質先發猛飆9K

2025/10/05 08:58

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在分區系列賽G1先發，迎來生涯季後賽初登板，大谷面對費城人繳出6局失3分優質先發，猛飆9次三振。

大谷翔平去年初嚐季後賽滋味，但無法投球只能專職打者，本季重拾二刀流後，今天是他首度以投手身分出戰季後賽。

大谷開賽面對首名打者透納（Trea Turner）就送出三振，首局讓費城人3上3下。「投手大谷」次局遇亂流，先丟保送再被敲安，面臨得點圈危機，接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出清壘三壘安打，讓費城人先馳得點，隨後瑞爾穆托藉由巴德（Harrison Bader）高飛犧牲打回來得分，大谷單局掉3分。

大谷3、4局投出6上6下，5下用三振抓下1出局後，大谷投出觸身球加上被敲安，再度陷入失分危機，所幸他馬上回穩，接連解決透納、史瓦伯（Kyle Schwarber），順利下莊。

大谷6下續投單局飆2K，用3上3下完美收尾。「投手大谷」今天先發6局退場，用球數89球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安丟3分，投出9三振、1保送。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中