MLB季後賽》飆速163公里火球！ 大谷翔平初登板6局優質先發猛飆9K

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今在分區系列賽G1先發，迎來生涯季後賽初登板，大谷面對費城人繳出6局失3分優質先發，猛飆9次三振。

大谷翔平去年初嚐季後賽滋味，但無法投球只能專職打者，本季重拾二刀流後，今天是他首度以投手身分出戰季後賽。

大谷開賽面對首名打者透納（Trea Turner）就送出三振，首局讓費城人3上3下。「投手大谷」次局遇亂流，先丟保送再被敲安，面臨得點圈危機，接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出清壘三壘安打，讓費城人先馳得點，隨後瑞爾穆托藉由巴德（Harrison Bader）高飛犧牲打回來得分，大谷單局掉3分。

大谷3、4局投出6上6下，5下用三振抓下1出局後，大谷投出觸身球加上被敲安，再度陷入失分危機，所幸他馬上回穩，接連解決透納、史瓦伯（Kyle Schwarber），順利下莊。

大谷6下續投單局飆2K，用3上3下完美收尾。「投手大谷」今天先發6局退場，用球數89球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安丟3分，投出9三振、1保送。

