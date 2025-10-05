MLB季後賽》大谷6局9K+赫南德茲逆轉3分砲！道奇退費城人拔得頭籌

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽道奇對決費城人G1，日本二刀流巨星大谷翔平繳出6局失3分優質先發，加上「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）逆轉3分砲，終場道奇5：3力克費城人，系列賽取得1：0領先。

大谷翔平迎來季後賽初登板，首局上演三上三下後，2局下遭遇亂流，先丟保送再被敲安，接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出清壘三壘安打，隨後又被敲出高飛犧牲打，單局失掉3分。不過接下來大谷回穩，未再讓費城人越雷池一步，最終6局被敲3安失3分，繳出9K1BB的優質先發。

道奇6局上終於突破費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）的防線，E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出適時安打追回2分。桑契斯此役投5.2局被敲4安失2分，飆出8次三振，送出2次保送。

7局上費城人資深後援羅伯森（David Robertson）被敲安又投出觸身球，由左投史壯姆（Matt Strahm）接替登板，結果他接連解決大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）後，被T.赫南德茲敲出逆轉3分砲。道奇取得5：3領先，大谷翔平也成為勝投候選人。

道奇7局下推出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），該局他上演三上三下，不過8局下續投陷入2出局滿壘危機，道奇再換上左投費西亞（Alex Vesia），他成功讓代打的索沙（Edmundo Sosa）敲出中外野飛球出局。9局下道奇再換上佐佐木朗希，雖然被敲1支二壘 打但仍力保不失，收下救援成功幫助道奇奪勝。

「投手大谷」今天上演6局9K失3分的優質先發，在T.赫南德茲的逆轉3分砲之下勇奪季後賽生涯首勝；不過「打者翔平」此役完全熄火，4打數繳白卷，狂吞4次三振，僅在9局上靠著保送上壘。

