自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷6局9K+赫南德茲逆轉3分砲！道奇退費城人拔得頭籌

2025/10/05 09:41

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽道奇對決費城人G1，日本二刀流巨星大谷翔平繳出6局失3分優質先發，加上「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）逆轉3分砲，終場道奇5：3力克費城人，系列賽取得1：0領先。

大谷翔平迎來季後賽初登板，首局上演三上三下後，2局下遭遇亂流，先丟保送再被敲安，接著被瑞爾穆托（J.T. Realmuto）掃出清壘三壘安打，隨後又被敲出高飛犧牲打，單局失掉3分。不過接下來大谷回穩，未再讓費城人越雷池一步，最終6局被敲3安失3分，繳出9K1BB的優質先發。

道奇6局上終於突破費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）的防線，E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出適時安打追回2分。桑契斯此役投5.2局被敲4安失2分，飆出8次三振，送出2次保送。

7局上費城人資深後援羅伯森（David Robertson）被敲安又投出觸身球，由左投史壯姆（Matt Strahm）接替登板，結果他接連解決大谷翔平與貝茲（Mookie Betts）後，被T.赫南德茲敲出逆轉3分砲。道奇取得5：3領先，大谷翔平也成為勝投候選人。

道奇7局下推出明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow），該局他上演三上三下，不過8局下續投陷入2出局滿壘危機，道奇再換上左投費西亞（Alex Vesia），他成功讓代打的索沙（Edmundo Sosa）敲出中外野飛球出局。9局下道奇再換上佐佐木朗希，雖然被敲1支二壘 打但仍力保不失，收下救援成功幫助道奇奪勝。

「投手大谷」今天上演6局9K失3分的優質先發，在T.赫南德茲的逆轉3分砲之下勇奪季後賽生涯首勝；不過「打者翔平」此役完全熄火，4打數繳白卷，狂吞4次三振，僅在9局上靠著保送上壘。

T.赫南德茲。（法新社）T.赫南德茲。（法新社）

桑契斯。（路透）桑契斯。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中