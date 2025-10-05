MLB季後賽》遭洋基火球新星霸氣回嗆！波士頓博弈網紅正式「宣戰」

博弈網紅向洋基新秀施利特勒宣戰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前在3戰2勝制的美聯外卡賽以2：1淘汰紅襪，火球新星施利特勒（Cam Schlittler）生死戰8局飆12次三振無失分，更在賽後霸氣回嗆一名來自波士頓的體育博弈網紅。該網紅近期也正式向施利特勒「宣戰」，更大膽預測施利特勒接下來會表現不佳。

來自波士頓的博弈網紅柏琪（Lucy Burdge），在外卡G3賽前於X上發文表示紅襪能拿下G3勝利，然而最終紅襪以0：4輸球遭洋基淘汰。賽後同樣來自波士頓的施利特勒，直接在柏琪的貼文底下回應：「Not this year.（今年不可能）」也獲得廣大洋基球迷支持。

事後柏琪在《Baseball isn’t Boring》節目上也正式向施利特勒宣戰：「從現在開始，我會緊盯著施利特勒。我已經事先寫完好幾篇推文了，只等他表現不佳的時候發出，因為現在我有個全新宿敵了，那就是施利特勒，這個甚至是麻州沃波爾（Walpole）的自己人！」

柏琪繼續放話：「事情還沒結束，這才剛開始而已，這是我和施利特勒戰爭的第一天。這是戰爭，這傢伙準備下地獄吧，快滾，你就只是隻蚊子，不過既然如此，那就來場戰爭吧。」不過柏琪的言論也引來不少網友撻伐：「博弈網紅是什麼鬼？」，「這女人只是想賺流量」、「一個無關緊要的人，想和一位剛完成史上最佳之一季後賽初登板的新秀發起戰爭...」

施利特勒當時賽後表示，紅襪球迷在賽前對他說了不少話，而他只是冷靜回應：「對我來說，就是做個沉默的殺手...我來自波士頓，我不喜歡他們今天說的一些話，我只是確保讓自己更專注。」

