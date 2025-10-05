MLB季後賽》大谷翔平攜手朗希寫史上首見紀錄！9局短棒竟是教頭主意

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在國聯分區系列賽G1迎來季後賽初登板，繳出6局9K失3分優質先發；9局下道奇派出佐佐木朗希關門，兩位日本球員聯手幫助道奇5：3擊敗費城人，搶下系列賽首勝同時也寫下紀錄。

大谷翔平此役投6局用89球有60顆好球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安失3分，飆出9次三振，另有1保送。大谷6局下退場後，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）7局上夯出逆轉3分砲，9局下佐佐木朗希登板，雖然被敲1支二壘安打但仍力保不失，收下救援成功。

大谷奪下季後賽生涯首勝，朗希也摘下生涯首次救援成功，根據大聯盟官方紀錄顯示，大谷與朗希成為史上第一對，在季後賽同場拿下勝投與救援成功的日本先發與後援投手。

雖然「投手大谷」今天繳出好投，但「打者翔平」熄火，4打數0安打吞4K，僅在9局上靠著四壞保送上壘。值得一提的是，大谷在該打席第一球還罕見擺出短棒，賽後受訪時他透露：「大概在史密斯（Will Smith）打擊時，朗希開始暖身，總教練（羅伯斯，Dave Roberts）要我幫忙拖時間的指示，從這角度看，那次保送應該算很不錯吧。」

