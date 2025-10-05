高球》距離冠軍就差一點！錢珮芸樂天錦標賽並列第4寫本季最佳

錢珮芸。（資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣旅美女將錢珮芸今在LPGA樂天錦標賽最後一輪一度領先，可惜在第17洞吞下柏忌，最終以70桿繳卡，並以總桿274桿獲得並列第4名，仍締造本季最佳名次。

錢珮芸這週賽前本季最佳成績為今年8月波特蘭菁英賽的並列第13名，前一次出賽為9月的阿肯色錦標賽，但當時因為天候不佳，只打了一回合，最終她拿下並列第66名。

請繼續往下閱讀...

錢珮芸在前3輪打完衝上並列第2，和領先者僅有1桿差距，有機會問鼎LPGA生涯首冠，而她過去幾季也多次有爭冠機會，可惜都沒能捧起金盃。

再度叩關LPGA首勝，錢珮芸今天打出不錯開局，前4洞抓下3鳥，衝上單獨第1，可惜的是她接連在第5、6洞吞下柏忌，掉到並列第4，她在轉場後在第11、15洞都抓下小鳥，和領先者僅差1桿差距，領先集團也陷入混戰，可惜最後她在第17洞吞下柏忌，也退出爭冠行列。

錢珮芸最終這回合共抓下5鳥、吞3柏忌，以70桿繳卡，並以總桿274桿獲得並列第4名，寫下本季最佳名次。

南韓女將黄裕敏今天突然殺出，這回合共抓下6鳥、吞1柏忌，其中有4隻小鳥集中在最後4洞，並以67桿繳卡，最終以總桿271桿封后。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法