自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷吞4K仍展現無人能及超能力！道奇主帥：見證歷史

2025/10/05 11:23

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在國聯分區賽G1先發6局狂飆9K，儘管打擊方面沒有安打吞下4次三振，但賽後仍獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）的讚賞。

「投手大谷」此役投6局用89球有60顆好球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安失3分，飆出9次三振，另有1保送；「打者翔平」4打數0安打吞4K，僅在9局上靠著四壞保送上壘。

儘管今天大谷打擊熄火，但仍在季後賽以二刀流身分幫助球隊獲勝，羅伯斯盛讚：「這毫無疑問前所未有，能在這個層級做到更是驚人，他總是能在同一晚、同一場比賽裡，就像兩個不同的人在場上切換身分。」

「雖然今天打擊沒有建樹，但他卻依然能將那個部分切割開來，並專注在投球上，從落後3分的劣勢中調整回來，撐完6局讓球隊保有競爭機會。一般人根本無法想像要如何在那種情況下壓抑情緒起伏，不去影響在投手丘上的心態，我們正在見證歷史。」

大谷曾在5局下面臨1出局一二壘有人危機，對此羅伯斯表示：「他隨著比賽進行越投越好，他是我最信任的選擇，球威也沒有下滑。我希望他能多撐幾局，不僅對今晚有利，對下一戰也相當有幫助。」羅伯斯強調，儘管大谷今天表現並非完美，但即便失3分也能撐完6局，其中5局無失分，是名副其實的優質先發。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中