MLB季後賽》大谷吞4K仍展現無人能及超能力！道奇主帥：見證歷史

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在國聯分區賽G1先發6局狂飆9K，儘管打擊方面沒有安打吞下4次三振，但賽後仍獲得總教練羅伯斯（Dave Roberts）的讚賞。

「投手大谷」此役投6局用89球有60顆好球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安失3分，飆出9次三振，另有1保送；「打者翔平」4打數0安打吞4K，僅在9局上靠著四壞保送上壘。

請繼續往下閱讀...

儘管今天大谷打擊熄火，但仍在季後賽以二刀流身分幫助球隊獲勝，羅伯斯盛讚：「這毫無疑問前所未有，能在這個層級做到更是驚人，他總是能在同一晚、同一場比賽裡，就像兩個不同的人在場上切換身分。」

「雖然今天打擊沒有建樹，但他卻依然能將那個部分切割開來，並專注在投球上，從落後3分的劣勢中調整回來，撐完6局讓球隊保有競爭機會。一般人根本無法想像要如何在那種情況下壓抑情緒起伏，不去影響在投手丘上的心態，我們正在見證歷史。」

大谷曾在5局下面臨1出局一二壘有人危機，對此羅伯斯表示：「他隨著比賽進行越投越好，他是我最信任的選擇，球威也沒有下滑。我希望他能多撐幾局，不僅對今晚有利，對下一戰也相當有幫助。」羅伯斯強調，儘管大谷今天表現並非完美，但即便失3分也能撐完6局，其中5局無失分，是名副其實的優質先發。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法