棒球 MLB

MLB季後賽》K掉國聯全壘打王史瓦伯自信爆棚！大谷談堅持二刀流信念

2025/10/05 11:45

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天面對費城人先發6局飆9K，上演優質先發，幫助球隊在國聯分區賽取得1：0領先。賽後大谷也分享季後賽初登板的感受，以及堅持二刀流背後的信念。

大谷翔平今天迎來生涯季後賽初登板，賽前表示可能會有些緊張的他，賽後再度坦言：「賽前整理數據、模擬比賽狀況時確實有點緊張，不過一旦上場投球，我就能夠專注，能很順利地進入比賽狀態。不管在比賽中調整或賽前準備，我都能保持專注力，我覺得自己以很棒的狀態迎接這場比賽，也很享受過程。」

大谷今天唯一失分是在2局下，當時一口氣丟掉3分，5局下又面臨1出局一二壘有人危機，不過大谷穩住陣腳，先讓透納（Trea Turner）出局後，再三振掉國聯全壘打王史瓦伯（Kyle Schwarber）解圍，大谷飆K後也振臂怒吼。

談到對決史瓦伯的打席，大谷表示：「那應該是決定比賽走向的關鍵，雖然先被得分，但只要我撐住並等到隊友反攻，勝利的機會就會降臨。當時來到滿球數，我已經下定決心要投曲球，史密斯（Will Smith）的暗號也是曲球，我覺得那球一定能壓制他，自己也非常有自信。」

道奇6局上先靠E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲安追回2分，7局上T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）敲出逆轉3分砲，也讓大谷瞬間從敗投候選人變成勝投候選人，最後也奪下季後賽首勝。大谷坦言：「那是非常棒的瞬間，我想那就是季後賽最精采之處，很令人難忘的一刻。」

大谷今天雖然在打擊區沒安打還吞4K，但依舊能保持投球方面的穩定。被問及專注在打擊應該更輕鬆，為何堅持二刀流？大谷表示：「因為我相信自己做得到，這就是我的風格與強項。如果能在投打兩端都為球隊帶來貢獻，那就是只有我能勝任的角色，而能同時完成這兩項任務，就是我現在的職責。」

