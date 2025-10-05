自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》大谷飆9K寫道奇隊史紀錄！比起被敲三壘安更在意1件事

2025/10/05 12:52

大谷翔平。（法新社）大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在國聯分區賽G1，面對費城人繳出6局失3分狂飆9K的優質先發，季後賽初登板寫下道奇隊史紀錄。

「投手大谷」此役投6局用89球有60顆好球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安失3分，飆出9次三振，另有1保送。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷季後賽初登板飆9K，寫下道奇隊史第3多紀錄，前2名為1988年貝爾契爾（Tim Belcher）10K，以及1949年紐康柏（Don Newcombe）11K。

大谷今天在2局下無人出局一二壘有人，對費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）投出100.2英哩速球，被以111.5英哩擊球初速敲出三壘安打。這是瑞爾穆托生涯面對第3快的球速，他也以34歲又200天年紀，成為史上在季後賽敲三壘安打第3年長的捕手。

大谷該局失掉3分，其餘5局力保不失。賽後回顧自己失分當下，大谷坦言：「比起被敲三壘安打，前面對決馬許（Brandon Marsh）2好2壞、2好球後被打安打才是最不應該的，當時配球應該還能有些變化或調整。」大谷當時同樣是速球被敲安，他表示自己希望能在面對第2輪打者時再投指叉球，可惜在這之前就先失分。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中