MLB季後賽》大谷飆9K寫道奇隊史紀錄！比起被敲三壘安更在意1件事

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流巨星大谷翔平今天在國聯分區賽G1，面對費城人繳出6局失3分狂飆9K的優質先發，季後賽初登板寫下道奇隊史紀錄。

「投手大谷」此役投6局用89球有60顆好球，四縫線均速98.7英哩、最快101.4英哩（約163.1公里），被敲3安失3分，飆出9次三振，另有1保送。根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷季後賽初登板飆9K，寫下道奇隊史第3多紀錄，前2名為1988年貝爾契爾（Tim Belcher）10K，以及1949年紐康柏（Don Newcombe）11K。

大谷今天在2局下無人出局一二壘有人，對費城人明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）投出100.2英哩速球，被以111.5英哩擊球初速敲出三壘安打。這是瑞爾穆托生涯面對第3快的球速，他也以34歲又200天年紀，成為史上在季後賽敲三壘安打第3年長的捕手。

大谷該局失掉3分，其餘5局力保不失。賽後回顧自己失分當下，大谷坦言：「比起被敲三壘安打，前面對決馬許（Brandon Marsh）2好2壞、2好球後被打安打才是最不應該的，當時配球應該還能有些變化或調整。」大谷當時同樣是速球被敲安，他表示自己希望能在面對第2輪打者時再投指叉球，可惜在這之前就先失分。

