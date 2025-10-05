自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》三振大谷翔平卻挨西語老師3分砲！ 費城人主帥談「惡夢7局」

2025/10/05 12:17

費城人今在分區賽G1出師不利，以3：5不敵道奇。（路透）費城人今在分區賽G1出師不利，以3：5不敵道奇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人今在分區賽G1出師不利，以3：5不敵道奇，系列賽陷入0：1落後，賽後總教練湯姆森（Rob Thomson）也談到遭逆轉的「惡夢7局」。

費城人6局打完握有3：2領先，7上道奇反攻無人出局一二壘有人，這時費城人派上左投史壯姆（Matt Strahm）救火，他先三振大谷翔平，再讓貝茲（Mookie Betts）打出內野飛球出局，眼看即將拆彈，結果被「西語老師」T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）炸出逆轉3分砲，成為比賽轉捩點。

賽後談到史壯姆挨轟時，湯姆森直言：「他先三振了大谷，並讓貝茲敲出內野高飛球。只是後來那一球有點失投，丟在中間偏高的位置，被T.赫南德茲逮到敲出那一擊。」

費城人吞下苦澀一敗，湯姆森表示：「這是一場艱難的失利，但系列賽很短，我們必須遺忘它，從這裡重新出發，準備好第2戰。」

