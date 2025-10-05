MLB季後賽》關鍵打席遭大谷翔平三振！史瓦伯讚嘆、曝最難對付之處

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯分區系列賽G1以5：3逆轉擊敗費城人，5局下費城人一度有望將領先擴大，但當家重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）在關鍵打席遭到大谷翔平三振，賽後他也感嘆自己沒能把握住機會。

史瓦伯首打席敲出右外野飛球出局，第2打席遭大谷三振，5局下2出局一二壘有人，當時3：0領先的費城人有望擴大分差，不過史瓦伯在滿球數後對大谷的曲球揮空三振。道奇7局上5：3逆轉，8局下史瓦伯又遭到葛拉斯諾（Tyler Glasnow）三振，全場4打數無安打狂吞3K。

賽後史瓦伯受訪，對自己在5局下的表現感到懊悔，「得點圈有人時

，我應該表現更好。面對大谷有機會，但滿球數時還是沒能把握住，我本來應該要早點出棒攻擊，或是持續打出界外球來纏鬥，至少要做到其中一點才對。」

大谷翔平最終繳出6局失3分、狂飆9次三振的優質先發，其中史瓦伯一人就吞下2K。談到大谷的投球，史瓦伯表示：「他的球威很棒，每一球都在水準之上，在配球上也非常聰明，總是能在對的時機把球投到最好的位置，這點最難對付。」

史瓦伯強調，自己的狀態沒問題，「畢竟這只是第一場比賽，季後賽從來不是看個人成績的舞台，而是為了球隊而戰。我會再度全神貫注，為球隊繳出更有競爭力的打擊內容。」

