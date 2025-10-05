自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》60轟全壘打王羅里3安猛打無用！ 水手11局激戰不敵老虎

2025/10/05 12:46

羅里。（路透）羅里。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區賽G1，老虎與水手上演11局激戰，最終老虎靠著麥金斯崔（Zach McKinstry）的適時一擊，以3：2拿下勝利，系列賽1：0領先。

水手明星強投柯比（George Kirby）前4局猛飆8K無失分，隊友也在4下給他火力支援，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）夯出陽春砲先馳得點。

不過老虎馬上還以顏色，卡本特（Kerry Carpenter）5上狙擊柯比，鎖定一顆偏高壞球出棒轟出2分砲，一棒逆轉戰局。

水手6下展開反攻，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）獲得保送，接著本季敲出60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）與J.羅德里奎茲相繼敲安，送回追平分。

雙方9局打完2：2平手，進入延長賽，季後賽沒有突破僵局制，兩隊第10局都無功而返。

11局上半，托克森（Spencer Torkelson）選到保送並靠著暴投踏上得點圈，後續麥金斯崔敲出適時安打，攻下關鍵超前分。水手11局下半反攻未果，最終老虎1分險勝，在系列賽開紅盤。

水手打線全場敲6支安打，羅里與J.羅德里奎茲各敲3安，其他人都沒有發揮。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中