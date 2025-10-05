MLB季後賽》60轟全壘打王羅里3安猛打無用！ 水手11局激戰不敵老虎

羅里。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區賽G1，老虎與水手上演11局激戰，最終老虎靠著麥金斯崔（Zach McKinstry）的適時一擊，以3：2拿下勝利，系列賽1：0領先。

水手明星強投柯比（George Kirby）前4局猛飆8K無失分，隊友也在4下給他火力支援，J.羅德里奎茲（Julio Rodríguez）夯出陽春砲先馳得點。

不過老虎馬上還以顏色，卡本特（Kerry Carpenter）5上狙擊柯比，鎖定一顆偏高壞球出棒轟出2分砲，一棒逆轉戰局。

水手6下展開反攻，阿羅薩雷納（Randy Arozarena）獲得保送，接著本季敲出60轟的大聯盟全壘打王羅里（Cal Raleigh）與J.羅德里奎茲相繼敲安，送回追平分。

雙方9局打完2：2平手，進入延長賽，季後賽沒有突破僵局制，兩隊第10局都無功而返。

11局上半，托克森（Spencer Torkelson）選到保送並靠著暴投踏上得點圈，後續麥金斯崔敲出適時安打，攻下關鍵超前分。水手11局下半反攻未果，最終老虎1分險勝，在系列賽開紅盤。

水手打線全場敲6支安打，羅里與J.羅德里奎茲各敲3安，其他人都沒有發揮。

