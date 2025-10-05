MLB季後賽》遭大谷翔平封鎖吞2K！363轟哈波點出關鍵：無可奈何...

大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕生涯363轟的費城人重砲哈波（Bryce Harper），今天在國聯分區系列賽G1遭到道奇巨星大谷翔平封鎖，賽後哈波稱讚大谷，也分析無法突破大谷的關鍵。

哈波過去與大谷只有2打席的對戰紀錄，哈波1打數0安打吞1K，另有1次保送。今天哈波面對大谷3打席，分別敲出滾地球出局，以及吞下2次三振。賽後哈波也不禁稱讚大谷：「他的投球無懈可擊，速球、曲球、指叉球，每一種球路都相當出色。」

哈波認為，今天自己錯過幾顆好球帶內的球，也不小心去追打了幾顆壞球，「應該要針對能造成傷害的球路下手，但我沒把握機會。」哈波也點出大谷難以對付的原因，「我想最主要還是他速球的球速，他的速球很猛，我們彼此對戰次數也不多，這點也增加難度。但今天最大原因，還是我錯失幾顆紅中的球，那種球應該要攻擊的。」

大谷今天投89球，速球均速98.7英哩、最快101.4英哩，並投出9顆指叉球。談到大谷的指叉球，哈波表示：「他的指叉球大概只有1%使用率，只有偶爾會用，並非能特別鎖定的球路。不過他會用來混淆打者出棒時機，這非常有效，我覺得他這點很高明，讓我也無可奈何。」

