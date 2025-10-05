自由電子報
MLB季後賽》守備瑕疵讓大谷失分後上演道歉野球！赫南德茲還原當下

2025/10/05 13:39

赫南德茲。（路透）赫南德茲。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天靠著「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）7局上關鍵逆轉3分砲，以5：3擊敗費城人，國聯分區賽取得1：0領先。然而赫南德茲在2局下出現一次守備瑕疵，讓先發的大谷翔平掉分，賽後他也還原當下。

費城人鐵捕（J.T. Realmuto）在無人出局一二壘有人時，逮中大谷翔平的失投掃出右外野平飛球形成安打，赫南德茲在追球過程中放慢腳步沒有全力衝刺，讓球滾到全壘打牆，最後是由中外野手帕赫斯（Andy Pages）回傳，也讓瑞爾穆托跑上三壘，後續費城人靠高飛犧牲打再添1分，大谷單局掉3分。

赫南德茲守備瑕疵也遭到轉播單位與球迷批評，賽後談到該局的狀況，赫南德茲表示：「我當時守得比較淺，角度比較不好。那球很強勁，我確實有試著把球攔下來，如果成功攔截，對手就不會跑到三壘，也能不掉那2分，但球最後從我身邊穿過去。」

談到7局上的逆轉3分砲，赫南德茲表示：「前3打席我追打很多低球，本來沒有想揮大棒，只是想打安打追平比數，但那球他投得比較甜。說到底，之前發生的都是過去的事情，我已經把那些事丟進垃圾桶，專心在當下的打席，以及守備該做的事，努力幫助球隊。」

