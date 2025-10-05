自由電子報
中職》樂天季後挑戰賽G2唯一主場 10/8起會員優先購票

2025/10/05 13:13

樂天季後挑戰賽票價。（樂天提供）樂天季後挑戰賽票價。（樂天提供）

〔記者林宥辰／綜合報導〕Rakuten Monkeys樂天桃猿前進2025年季後挑戰賽！10月11日（六）季後挑戰賽G2唯一主場就在樂天桃園棒球場！門票預售於ibon售票系統獨家販售，將自10月8日（三）起開放會員優先購票、10月9日（四）14:00全面開賣！

憑內野全區及大樂放鬆區之有價門票，每張進場可兌換「桃猿制霸」應援巾一條。全猿主場齊舉應援巾，展現壯觀應援海！10號隊友與桃猿男兒並肩作戰，POSTSEASON NONSTOP，一起全猿猛進、桃猿制霸！

購票連結

https://ticket.ibon.com.tw/ActivityInfo/Details/39194

以及全台7-ELEVEN超商ibon機台

2025金猿卡&樂猿卡&年間席

將於10月5日（日）中午12點起發送季後賽優先購票序號簡訊，如未收到請於10月7日（二）14:00前提供會員姓名、電話等相關資料至票務信箱 tickets-RS_monkeys@rakuten.com 逾時不候。

#如有進入總冠軍賽將沿用相同序號進行優先購票 請會員朋友們務必留意收妥

#金猿及年間席等季票原座位優先購買權益

將優先保留原季票座位，陸續以官方後援會LINE@及個人信箱等聯繫方式，確認購買意願及後續取票付款流程

樂天桃猿聯名卡友

請於指定優先購票階段，於ibon網路售票系統使用聯名卡進行購票結帳。

⏰主場季後挑戰賽購票時程

10/8（三） 10:00-13:00 ➤2025金猿卡優先購票

10/8（三） 14:00-17:00 ➤2025年間席優先購票

10/8（三） 18:00 - 10/9（四） 09:00 ➤2025樂猿卡優先購票

10/9（四） 10:00-12:00 ➤樂天桃猿聯名卡優先購票（僅限網站購票）

10/9（四） 14:00 ➤全面開放預售

注意事項

✅會員、年間席及樂天桃猿聯名卡友，優先購票每人每場限4張。

✅全面開賣後每筆訂單最多8張。

✅若需電子票請使用ibon網路售票系統，7-ELEVEN超商機台不支援電子取票。

✅快樂炒、團猿席、大樂放鬆區、寵物樂園等特色席位僅提供預售，將於全面開賣階段開放販售。

✅快樂炒、團猿席、大樂放鬆區等多人套票席位，僅提供ibon網站購票。

✅全猿主場內野全區進攻時皆可站立應援。

✅其他預售票相關規定，詳見預售購票頁面說明。

✅贈品過場未領恕不補發，重複進場者不再發放，進場時請務必記得領取，領取後恕不接受換貨。

✅樂天桃猿球團保有修改、變更活動內容之權利。

樂天季後挑戰賽購票時間。（樂天提供）樂天季後挑戰賽購票時間。（樂天提供）

樂天季後挑戰賽入場贈品。（樂天提供）樂天季後挑戰賽入場贈品。（樂天提供）

