棒球 中職

中職》兄弟戰績長紅 洪總分析「隱性因子」

2025/10/05 14:10

洪一中。（資料照，記者林正堃攝）洪一中。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中職例行賽接近尾聲，本季中信兄弟在大巨蛋戰績21勝11敗、勝率6成56，為6隊「攻蛋」最佳戰績，味全龍17勝11敗、勝率6成07次之，統一獅3勝8敗、勝率2成73最差，台鋼雄鷹在大巨蛋戰績則為7勝12敗、勝率3成68。

兄弟勇奪下半季冠軍和全年度戰績第一，直接取得台灣大賽門票，黃衫軍強盛的秘訣，台鋼總教練洪一中認為，兄弟板凳深度充足是最關鍵的，可以替換的人選很多，相較之下，台鋼板凳深度不夠，這需要一些時間，每一年選秀好手進來，再淘汰一些人，慢慢地就會把板凳墊高，新球隊比較沒辦法。

黃衫軍戰績長紅的另一個隱性因子，洪總認為是大巨蛋，「兄弟常在大巨蛋比賽，消耗體力是最少的，這是他們比別隊有利的地方，台灣天氣熱到不行，下半季最熱的時候他們可以熬過，因為很多球隊大巨蛋主場比賽都會找他們打，所以大巨蛋場次最多，可以說大巨蛋變成兄弟的主場。」

如果光看下半季，兄弟在大巨蛋戰績17勝7敗、勝率7成08，台鋼5勝9敗、勝率3成57。

洪總指出，如果台灣北、中、南都有巨蛋球場，各隊選手體力付出會比較平衡一點，「當然，這是另外一個層次的問題。」

