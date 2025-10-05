自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》吳曉謹飆5顆三分球、砍23分 助海神輕取戰神

2025/10/05 14:27

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今在熱身賽迎戰台北台新戰神，陣中射手吳曉謹三分球10投5中，拿下全場最高23分，率隊以93：79獲勝。

聯盟季前熱身賽今天進行最後一日，首戰由海神對決戰神，而前役海神接連傷了施晉堯、洋將艾德，今天開賽先用全本土先發，而戰神部分先發擺上雙洋將齊曼加和基德。

首節雙方你來我往，但海神吳曉謹今天手感火燙，第一節三分球單節4投3中，獨攬11分，助隊在首節打完取得雙位數領先，次節胡瓏貿在籃下遭江均擊中臉部濺血，暫時退場，好在他並無大礙，稍微休息後又重回場上。上半場海神吳曉謹一人包辦18分，加上呂威霆拿下9分，兩節打完海神取得51：41領先。

戰神方面，雷蒙恩兩節獨攬14分，但欠缺隊友火力支援，上半場戰神團隊三分球命中率只有29.2%，陷入落後關鍵之一。易籃後，戰神在第3節靠著錢肯尼的發揮，一度追到個位數差距，但末節海神呂威霆、吳曉謹輪流得分，再度擴大領先，收下勝利，這次熱身賽取得1勝1負。

提到今天狀況，吳曉謹表示，今天手感還不錯，經過一季和總教練費雪磨合，比較清楚教練要他做什麼事情，「跑到定位球就是會來，要自己去把握。」只是海神開季狀況不少，出現傷病問題，他坦言，球隊運氣有點不好，但他相信受傷的球員很快可以回來。

