高球》和名將N.柯達同組收穫多 錢珮芸創本季最佳給自己打95分

錢珮芸。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕台灣旅美女將錢珮芸今在LPGA樂天錦標賽最後一輪一度衝上領先，可惜第17洞吞下柏忌，最終繳出70桿，以總桿274桿獲得並列第4名，積分上有不少幫助，有利於她保住下季LPGA參賽權，即便和金盃失之交臂，但她給自己打了95分，認為心態上有進步。

錢珮芸今天打出不錯開局，前4洞抓下3鳥，衝上單獨領先，但她接連在第5、6洞吞下柏忌，而轉場後在第11、15洞都抓下小鳥，和領先者僅差1桿差距，可惜最後她在第17洞吞下柏忌，也退出爭冠行列。

請繼續往下閱讀...

錢珮芸表示，第5洞因為打下沙坑，在救球時又有點狀況，導致吞下柏忌，而後面因風勢變大帶來一些影響。至於關鍵第17洞吞下柏忌，她認為，自己有點想太多，推得太輕導致球被草紋帶走，最後變成三推收場。

即便和生涯首冠擦身而過，錢珮芸仍給這週自己的表現打了95分，她認為，心態調適得不錯，「就像在第2輪的時候，我吞了一次雙柏忌，但我學習轉念，去想一些快樂的事情，還有爸爸也來陪著我，讓情緒更穩定一些。」

錢珮芸提到，這週她和美國前球后N.科達、梅根康等名將同組，自己收穫很多，「我看到她們非常專注在每一桿，即便也是會有失誤，但看起來都像在她們掌握之中，不會輕易被影響；另外就是控球的部分，她們在100碼以內的球都控制得很好，這也是我較欠缺的。」

錢珮芸目前LPGA賽事剩下11月的阿妮卡錦標賽，10月份她會返台參與TLPGA緯創公開賽，而她也因為樂天錦標賽並列第4獲得不錯的積分，CME積分榜上升了27位來到第71名，她有信心能保住明年參賽資格；展望接下來賽季，錢珮芸表示，休賽季要針對推桿繼續調整，另外在控球方面也得加強。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法