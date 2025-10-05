自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》道奇最強三本柱發威！ 大谷聯手山本、史奈爾締神紀錄

2025/10/05 16:08

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區系列賽G1登板，生涯首度在季後賽大展二刀流身手，對戰費城人繳出6局9K失3分的優質先發，助隊以5：3贏球，自己也收下季後賽生涯首勝，同時也締造隊史首見紀錄。

美國媒體《True Blue LA》撰文指出，道奇先發投手連續3場表現亮眼，兩屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell）先在國聯外卡系列賽首戰，面對紅人投出7局9K失2分的好投，「日本最強投」山本由伸則是6.2局失2分，同樣投出9次三振，幫助球隊2連勝晉級，再加上大谷今天6局用89球，被敲3安失3分，飆出9三振，外帶1保送，最快101.4英哩（約163.1公里），優質表現摘下勝投，3人聯手寫下隊史首見紀錄。

根據數據顯示，在道奇295場的季後賽當中，首度出現連續3場先發投手都投出至少9K的表現，刷新隊史2020年連續3場至少8K的紀錄。此外，史奈爾、山本由伸和大谷翔平都達成優質先發，這也是隊史睽違11年來再度出現連續3場優質先發的壯舉，上一次是2014年的「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）、柳賢振和克蕭（Clayton Kershaw）。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中