MLB季後賽》道奇最強三本柱發威！ 大谷聯手山本、史奈爾締神紀錄

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區系列賽G1登板，生涯首度在季後賽大展二刀流身手，對戰費城人繳出6局9K失3分的優質先發，助隊以5：3贏球，自己也收下季後賽生涯首勝，同時也締造隊史首見紀錄。

美國媒體《True Blue LA》撰文指出，道奇先發投手連續3場表現亮眼，兩屆賽揚強投史奈爾（Blake Snell）先在國聯外卡系列賽首戰，面對紅人投出7局9K失2分的好投，「日本最強投」山本由伸則是6.2局失2分，同樣投出9次三振，幫助球隊2連勝晉級，再加上大谷今天6局用89球，被敲3安失3分，飆出9三振，外帶1保送，最快101.4英哩（約163.1公里），優質表現摘下勝投，3人聯手寫下隊史首見紀錄。

根據數據顯示，在道奇295場的季後賽當中，首度出現連續3場先發投手都投出至少9K的表現，刷新隊史2020年連續3場至少8K的紀錄。此外，史奈爾、山本由伸和大谷翔平都達成優質先發，這也是隊史睽違11年來再度出現連續3場優質先發的壯舉，上一次是2014年的「Z魔神」葛蘭基（Zack Greinke）、柳賢振和克蕭（Clayton Kershaw）。

