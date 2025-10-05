自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》被執行長點名有望成新賽季奇兵 吳曉謹盼表現超越上季

2025/10/05 16:03

吳曉謹。（高雄海神提供）吳曉謹。（高雄海神提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕高雄海神今在熱身賽靠著吳曉謹繳全場最高23分帶領下，以93：79輕取台北台新戰神，熱身賽收下1勝1負。對於新賽季期許，吳曉謹表示，希望自己可以整季都維持好體能跟手感，期盼繳出比上季更好的表現。

海神上季改由德國籍教練費雪執掌兵符，陣中過去偏向「綠葉」的球員輪流繳出不俗表現，像是在布銳克曼離隊後扛起控球重責的陳懷安，還有攻守表現大躍進的蘇文儒，都逐漸找到他們在球隊的定位，也成功證明自己。

海神執行長李偉誠日前在季前媒體訪問時點名，吳曉謹在休賽季非常努力訓練，而他的年紀也到了應該成熟的階段，「我對於他新賽季的表現有期待。」

被球隊執行長看好，吳曉謹表示，上季其實在開季前幾場都有不錯發揮，但可能後面有點鬆懈，導致表現掉下來，「今年要維持好自己的體能跟手感，要把狀態維持好比較重要。」

看到陳懷安、蘇文儒都在上季打出「生涯年」，30歲的吳曉謹表示，其實很替隊友們開心，「這是他們努力得來的，自己當然也要一起努力去向他們看齊，彼此互相學習，這個賽季目標是希望比去年繳出更好的表現。」

