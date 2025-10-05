企業射箭聯賽》加入企業隊首年就登十分箭后 風佑築自評8分

風佑築（中）本季女團全勤中。（射箭協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕頂狀元光環承擔新濠建設女單重任，台灣射箭新星風佑築終於在2025中華企業射箭聯賽季後挑戰賽首輪的最後一戰撥開陰霾，面對新竹市愛山林的郭紫穎，她先丟1局再連追3局，以6：2中斷2連敗，在誰贏誰晉級的割喉戰，為團隊搶下頭彩。

前一天的系列賽首戰，風佑築以4：6繳械，今日稍早又以2：6再敗，受困於郭紫穎的壓制，終於趕在最關鍵的一戰即時回神，她鬆了一口氣後如此回應，「我昨天逼自己做得太仔細，今天放開一點，動作流暢度就好很多。」

請繼續往下閱讀...

女單一直是風佑築本季的罩門，例行賽13場出賽只拿下6勝，勝率不到5成，讓她有感而發，「覺得可惜，可能還不夠堅定，所以失誤比較多，這是需要多加強的地方。」坦言對於成績起伏多少有點煎熬，她表示容易過度專注在靶前，結果反而影響到風向和瞄點判斷。

不過失之東隅收之桑榆，風佑築在女團全勤出賽帶來效果，例行賽豪取9勝，季後賽目前為止也是3場全勝，她笑說很開心能跟學姊組隊，「我們氛圍很好、很團結。」雖然是首次體驗季後賽，對她而言考驗不大，「站上去比較刺激一點，但還是要冷靜下來穩定住。」

風佑築去年還在協會青年隊陣中，今年一加入企業隊就榮登十分箭后，她直呼自己也感到意外，因為彰化銀行邱意晴幾乎霸榜了大半季，沒想到最後一輪賽事，反倒以一支之差超車登頂，總共繳出了85支10分箭，「其實我沒有想太多，因為學姊很強，只要把自己做好就好。」

對於今年賽季的表現，風佑築自評8分，「我覺得可以再堅強一點，很多地方明明做得到，但總是有小差錯。」沒有把季中換弓的插曲當作藉口，她認為事在人為，不管狀況如何都必須做好修正。

風佑築希望女單能更加堅強。（射箭協會提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法