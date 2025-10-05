日職》火腿相隔9年再度突破80勝 新庄剛志續任監督

新庄剛志續任火腿監督。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕北海道日本火腿鬥士隊今天正式宣布，已經與現任監督新庄剛志達成共識，續簽一年合約，這將會是新庄監督執教的第5個球季，明年將會力拚睽違10年的洋聯冠軍。

現年53歲的新庄剛志在球員時期就以特立獨行著稱，2022年接任監督之後，一連串跳脫日職傳統的言行，引發正反兩極的評價，雖然22、23年日本火腿隊戰績都是最後1名，經過兩年的整合，戰績大躍進，連續兩年都拿下洋聯第2名，今年更與軟銀激戰到最後一刻，本季以83勝57敗3和的戰績作收，創下自2016年奪得日本一以來的最佳成績，也是相隔9年再次單季突破80勝。

請繼續往下閱讀...

雖然最終讓軟銀完成洋聯冠軍二連霸，火腿連續兩年都以第2名晉級高潮系列賽（Climax Series，CS）。火腿老闆井川伸久早在9 月17日的球團會議後就明確表示，希望繼續讓新庄剛志執教，沒有任何讓他辭職的理由。新庄監督當時也表態，去留問題將完全交由球團決定。如今雙方正式續約，新庄將繼續執掌兵符。

新庄剛志在本季例行賽最終戰結束後受訪向球迷喊話：「要贏幾場才能拿冠軍啊？明年的目標是 95 勝，做到那樣的程度才有可能奪冠！」展現出強烈的爭冠決心。

雖然本季未能奪下聯盟冠軍，但火腿將在高潮系列賽首輪對上歐力士，新庄監督目標「下剋上」，力拚日本一。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法