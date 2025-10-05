中職》兩洋投缺陣成意外推手 兄弟本土先發勝投聯盟第一

鄭浩均。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕今天補賽面對統一獅賽前，中信兄弟本土先發投手累積13勝是聯盟最多、防禦率3.64則是僅次於味全龍。其中，前新人王鄭浩均拿下5勝、魏碩成3勝、鄭凱文2勝，而近期上一軍且在下半季封王戰好投的林暉盛，也累積3勝。

中信兄弟總教練平野惠一說，一直以來都認為本土投手的養成是絕對必要，當然不會馬上達成，但慢慢進步對球隊而言也重要。

平野坦言，聽聞本土先發投手表現優異，當然高興，平野也提到：「尤其德保拉和勝騎士受傷，對戰力是很大的傷害。在一週目標至少3勝的狀況下，若有他們兩個在，至少勝率會高。」

不過，平野強調，雖兩位洋投受傷在預期外，但並非以負面角度看這件事，反而是給本土投手的機會。平野說：「危機就是轉機，這些本土投手也證明他們有一定的戰力。」

平野談到，現實和理想畢竟仍不同，球隊在後援戰力競爭力仍是缺乏，原本前提希望先發投手負擔6、7局，再交給勝利組，但現實是，鄭浩均有投球限制，後援投手戰力也還不穩定，「沒有穩定戰力就創造，我們有明確目標去執行。現在經過一年，大家也都理解自己在球隊角色，短期賽能知道取勝方式。」

