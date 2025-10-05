企業射箭聯賽》讓1追2大逆轉！新濠建設淘汰衛冕軍闖挑戰賽第2輪

施孟君單日貢獻4勝。（射箭協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2025中華企業射箭聯賽第一輪季後挑戰賽，第3種子新濠建設後來居上，今天2場比賽都「扣倒」勝出，以20：8、13：8接連告捷，系列賽讓一追二，淘汰掉第4種子的衛冕軍新竹市愛山林，將挺進下一輪，將與新北凱撒爭奪總冠軍賽門票。

背水一戰的新濠建設今天2場賽事都只比了前4組對抗就出線，稍早的系列賽第2戰，他們在女單繳械後，後3場皆用一面倒之姿拿下，其中男單和女團還送出「鴨蛋」。

蔡明修今天展現十分箭王的氣勢，第1場男單發射的9支箭中有7箭滿靶，3局分數分別為29、28、30分。第2場的男單雖然再現30分巔峰，卻在聽牌情況下遭到反噬，被連追2局逼出延長賽加射，最後敗在對方的10分箭之下，不過他仍獲新濠建設教練陳能陞稱讚，「他大覺醒，完全醒過來，轉變速度很快。」

蔡明修系列賽第二戰男單飆出7支10分箭。（射箭協會提供）

陳能陞表示，今天賽前的確考慮更換男單人選，也問了吳侑恩的意願，但蔡明修私下請纓，並坦承第1戰自己沒調整到位，「他是說昨天被第1支6分箭影響到情緒，我問了他今天是否有信心，賽前練習時稍微提點他力量做明確一點，看起來狀況也不錯，最後我選擇相信他，很開心他把表現帶到賽場上。」

新濠建設女子戰力也有人跳出來，挹注10支10分箭的施孟君今天一個人就參與4勝，不只和洪晟皓搭配的2場混雙都以5：1手到擒來，女團同樣戰無不利，總共6局只有1局平手作收，其餘5局通通順利過關。而十分箭后風佑築終於在最後的女單告別掙扎，以6：2甜蜜復仇郭紫穎，避免對戰3連敗的窘境，其實稍早的對決就有反彈徵兆，她吞敗的3局都是以1分之差失手。

系列賽第2戰是由新竹市愛山林主導場次順序，教練王正邦解釋排出與例行賽相同組合的原因，「想說就簡單一點，照大家之前習慣的節奏。」沒想到新濠建設將計就計，在扳平戰績後，最後的驟死賽決定複製貼上同樣的出賽順序，陳能陞笑說，「早上排點的感覺不錯，我和選手討論完，大家都發現剛剛那樣射起來不會太差。」

值得一提的是，新竹市愛山林今天男單都推出例行賽沒有單打經驗的選手應戰，結果2人成績不差，雖然張建強遭到完封「吞蛋」，但射出的箭都集中在黃圈內，而蔡薰毅更是從1：5的絕境中，拉尾盤戰至延長加射，最後成功逆轉蔡明修。王正邦指出，「還是希望我們團隊每個人都有個人賽能力，所以給予機會磨練，相信這對他們是很好的經驗。」

蔡明修被教練稱讚大覺醒。（射箭協會提供）

新濠建設晉級第二輪季後挑戰賽。（射箭協會提供）

