體育 棒球 中職

中職》兒時因假球案痛哭 吉力吉撈喊話「希望球員愛惜羽毛」

2025/10/05 16:40

吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕中華職棒昨天爆發台鋼雄鷹球員郭俞延、陳冠豪、伍祐城玩線上博弈，遭聯盟和球團罰款、禁賽，這次經台鋼球團調查後，發現郭俞延是經由所屬泰宇經紀人推薦開始接觸線上遊戲，實際上更凸顯出球員經紀問題，隨著經紀公司增多，球員工會必須更加負起認證及管理之責，才能避免不肖人士伺機找到破口。

味全龍隊長吉力吉撈．鞏冠身兼職棒球員工會理事長，他表示，昨天看到新聞其實滿難過的，中職曾發生過事情（假球案），變成這件事（線上博弈）就會被放大，賭博在台灣本來就不被允許，「我覺得為什麼還會做出傷害自己的事情，球員應該要更自愛一點，身為球員工會理事長，還是希望球員愛惜羽毛。」

職棒球員玩線上博弈引發熱議，吉力吉撈認為，重點是要怎麼去規範，畢竟是在網路上面，現在每個人都有手機，要玩的人還是會玩，只是台灣本來就不能賭博，職棒球員更不能賭，各球團在春訓和球季中要好好規範、宣導。

吉力吉撈兒時在台中讀書，當然也是在地的興農牛迷，他透露，有一天興農牛贏球很開心，結果隔天爆發假球案，「那時候我還小，大概國小吧，哭啊，就一直哭，想說為什麼中華職棒會變這樣？以後我還要打職棒嗎？」

十幾年前中職假球案連環爆，場均觀眾人數一度跌破2000人，今年衝破萬人大關，締造中職史上最顛峰榮景，吉力吉撈感慨地說，「我認為這件事情（不碰賭博）很重要，我絕對不會碰，現在球迷都回來了，不要因為這種事情破壞職棒環境，選手要提升自己對待職業的態度，要在這個環境，很多東西就必須犧牲，畢竟外界都是用放大鏡看待我們，還是要做好自己。」

吉力吉撈．鞏冠。（記者李惠洲攝）

