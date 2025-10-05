黑豹旗》臺北商大抽中籤王 期待對決U18國手張乙安

台北商大抽中簽王首戰將出戰去年冠軍穀保家商。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕高中棒年度盛事黑豹旗青棒賽將於10月26日開打，今天舉行開賽記者會並進行賽程抽籤，臺北商大抽中「籤王」，首戰將對上去年的冠軍穀保家商。臺北商大表示，這就是他們想要的結果，希望穀保派最強的陣容上場。

台北商大抽中簽王首戰將出戰去年冠軍穀保家商。（記者林正堃攝）

抽到籤王的臺北商大張棋傑表示，前兩年就想要代表球隊上台抽籤，今年高三終於輪到他，隊友都跟他說要抽到穀保，結果真的抽中，一輩子可能只有一次機會能對到這麼強的球隊，很期待穀保用最佳陣容上場，更想打打看張U18國手張乙安的球。

今年黑豹旗共有212隊參賽，包括女子組在內，共有9支球隊首次參賽。棒協趙士強副理事長表示，青棒是球員生涯重要的時刻，期待每位球員都能一步一腳印踏實訓練、快樂比賽，享受終生難忘的黑豹旗；運動部部長李洋則表示黑豹旗台灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓台灣棒球更扎根，女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。

運動部部長李洋、棒協副理事長趙士強等人出席黑豹旗記者會，為參賽隊伍加油打氣。（記者林正堃攝）

