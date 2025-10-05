自由電子報
體育 籃球 TPBL

TPBL》林彥廷17分助國王逆轉雲豹 和高錦瑋對決竟被「丟香蕉皮」？

2025/10/05 17:14

林彥廷。（TPBL提供）林彥廷。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕衛冕軍新北國王今在熱身賽克服雙位數落後，下半場上演逆轉秀，洋將尚迪繳出全場最高22分，林彥廷17分，率隊以99：88逆轉台啤永豐雲豹，熱身賽收下1勝1負。

雲豹今天開局打出8：0攻勢，國王很快反撲，熊祥泰、林彥廷接連得分迎頭趕上，但雲豹在上半場進攻多點開花，麥卡洛、林信寬、米勒和替補上陣的迪亞洛都拿下9分，助隊在上半場打完取得44：37領先。

國王方面，尚迪在前兩節繳出全場最高14分。不過，國王在第3節打出衛冕軍的競爭力，尚迪、桑尼輪流挺身而出，率隊成功超車，但雲豹也很快還以顏色，靠著曹薰襄重要一擊再度扳平戰局。

尚迪。（TPBL提供）尚迪。（TPBL提供）

雙方在末節展開拉鋸，最後2分半鐘，林彥廷連拿5分，助隊握有5分領先優勢，而雲豹在關鍵時刻出現失誤，讓國王再度有機會擴大領先，沃許本弧頂飆進三分球助隊奠定勝基。

國王尚迪繳出全場最高22分，林彥廷17分次之，桑尼則有15分進帳；雲豹方面，林信寬貢獻20分，麥卡洛拿下18分、12籃板。

對於這兩場熱身賽表現，林彥廷表示，第一場還在習慣當中，雖然之前有很多友誼賽，但正式對外比賽是第一場，多少有點緊張，而今天他的任務還是以串聯為主，下半場自己有空檔就想辦法出手，且教練會隨時耳提面命，提醒他要注意的事情，自己收穫也很多。

提到和老隊友高錦瑋對決，林彥廷表示，雙方關係就是良師益友，現在在同個聯盟，彼此有些想法都可以分享。至於今天在場上交鋒，他笑說：「今天有一球被小高抄掉，我要去追防，但他頭戴掉下來 ，我很怕踩到，我就開玩笑跟他說，你還有這招，丟香蕉皮！」

麥卡洛。（TPBL提供）麥卡洛。（TPBL提供）

曹薰襄。（TPBL提供）曹薰襄。（TPBL提供）

高錦瑋。（TPBL提供）高錦瑋。（TPBL提供）

桑尼。（TPBL提供）桑尼。（TPBL提供）

