人物側寫》養成與戰績兼顧 平野惠一的「嚴師式」帶兵哲學

〔記者林宥辰／台中報導〕2022年季前，中信兄弟聘請日職選手生涯14季、曾任阪神虎教練團成員的平野惠一，擔任打擊兼內野統籌教練；2023年，時任教頭林威助遭閃電調動職務，平野惠一跟著被調任為農場野手發展總監，前年底，兄弟再換教頭，原本的彭政閔回到二軍執行養成工作，平野成為兄弟隊史第19任正式教頭，也是隊史第5位日本籍主帥，這一接任，開啟兄弟另一波常勝軍高潮，平野成為史上首位接任就連續2年單季70勝的總教練。

在球隊官方媒體影片或媒體受訪中，平野惠一不時語出驚人展現搞笑幽默，卻又時常強調自己很嚴肅。事實上，平野對於選手的要求極高，對於接手後球隊連兩年聯盟龍頭的成績，平野也持續強調危機意識。

平野惠一多次提及，中生代主力的老化、年輕選手的銜接非常重要，去年起也多次提及，自從他接任總教練後，持續在強調兼顧戰績與養成。平野說過，自己是外籍教練，因此更不應該只看短期，要持續為了球隊的未來思考。

平野的養成、戰績兼顧方針，今年的一大成果是內野手黃韋盛，曾在去年因傷錯過整季的他，今年接班金手套級的三壘手王威晨，黃韋盛在三壘位置出賽79場，已堪稱球隊主力三壘手。

平野對陣中子弟兵期待甚高，但也正因如此，平野時常帶點玩笑的「吝惜」著誇獎選手，甚至連國家隊等級的主力選手，平野也對他們有著「還能再進步」的期待。

今台灣大賽前的最後一場補賽，平野就主動提到主力游擊手江坤宇，直言：「這幾天回頭看了數據跟影片，看到阿坤為我們守了那麼多球，看到眼淚都要掉下來。」但他隨即又笑說：「這些話是阿坤今天不在，我才這麼說的，台灣大賽賽前還要更嚴格要求才行！一直都跟阿坤說，他還能更好的！」

