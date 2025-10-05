TPVL》「黃金世代」劉鴻敏、許美中領軍 雲豹力退伊斯特收對戰2連勝

雲豹飛將擊敗伊斯特。（伊斯特提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL桃園雲豹飛將今踢館台北伊斯特，靠劉鴻敏、許美中兩位經驗豐富的「黃金世代」成員領軍，以25：22、25：23、25：17橫掃對手，收下對戰2連勝。

伊斯特昨靠4人得分超過雙位數，以直落三擊敗台鋼天鷹收下隊史首勝，雲豹昨則在客場不敵台中連莊吞下隊史首敗，兩隊上週在天母體育館交手，雲豹在5局大戰中險勝。

雙方首局你來我往，雲豹隊長劉鴻敏展現多元攻擊手段，除強力攻擊外，也在網前頻頻吊球得手，伊斯特則靠「小高航空」高偉誠多次重扣緊咬比分，雲豹在關鍵時刻把握對手失誤，順利先下一城。

雲豹第二局克服3：6劣勢追到9：9，隨後再連拿4分拉開差距，伊斯特展現韌性追到20：20，隨後出現插曲，教練團在20：22落後下欲提出挑戰，但在進行討論時因延誤比賽吞下一張黃牌，雲豹雖浪費2個局末點，不過最後劉鴻敏重扣壓線、挑戰成功，驚險再下一城。

伊斯特力拚續命，第3局仍與雲豹有來有往，不過雲豹靠許美中在此局中段跳出來多次得手，帶動球隊氣勢，在17：15領先時拉出一波7：1的攻勢，順利以直落三關門。

劉鴻敏拿下22分，許美中拿下本季新高14分，洋將豹爾文也有12分貢獻，伊斯特以法籍外援雷貝洛16分最佳，隊長高偉誠攻下本土最高13分。

雲豹飛將擊敗伊斯特，劉鴻敏與總教練張建邦擊掌。（伊斯特提供）

許美中（中）率雲豹飛將擊敗伊斯特。（伊斯特提供）

伊斯特隊長高偉誠。（伊斯特提供）

伊斯特雷貝洛。（伊斯特提供）

伊斯特主帥李國源。（伊斯特提供）

