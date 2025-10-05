自由電子報
中職》線上博弈話題延燒 葉君璋想告誡選手一件事

2025/10/05 17:32

味全龍總教練葉君璋。（記者李惠洲攝）味全龍總教練葉君璋。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕去年中職爆發德州撲克事件，近期又有球員玩線上博弈引發熱議，味全龍總教練葉君璋說，「我們的職業是比較複雜，算是公共事業，不只是單純坐在辦公室上、下班，這是社會大眾關注的工作，我們也會成為很多人的榜樣和學習目標，癥結點在這裡。」

葉總表示，職棒球員是很多年輕人憧憬的榜樣，「好比說我工作很辛苦，快要放棄了，但是我看到張政禹在場上奮鬥，在自己的工作崗位上這麼努力，我想我也不應該放棄。」

葉總想表達的意思是，職業運動球員在某種程度上，能激發其他人往正面發展，所以負面的事情是不能做的，「不然家長會說，你怎麼去玩線上賭博，小孩可能會說，職棒球員也在玩啊！」

職棒球員玩線上博弈的嚴重性，葉總說，球員不知道自己在社會上佔這麼重要的角色，職業運動是公平、競爭的象徵，他們對社會的影響力是很大的，看現在打棒球的人口有多少就好了。

葉總說，「我自己的態度是，做什麼事情都適可而止，你可以碰，但你有沒有分寸，例如跟家人打麻將、打牌，跟你去賭場打麻將、打牌，這又是另外一回事，我認為很多事是可以做的，但這是分寸問題，如何拿捏很重要。」

同時葉總也強調，「職業球員也是人，也會吃喝玩樂，只是做同樣事情，你的對象、地點、方式是什麼，結果就不一樣了。」

