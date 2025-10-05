自由電子報
MLB季後賽》佐佐木朗希奪生涯首場救援成功 創超狂紀錄比肩「大魔神」

2025/10/05 18:43

佐佐木朗希。（路透）佐佐木朗希。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天在國聯分區系列賽G1以5：3擊敗費城人旗開得勝，「令和怪物」佐佐木朗希扛下守護神重任，勇奪生涯首次救援成功，創下自「大魔神」佐佐木主浩之後的唯二日本紀錄。

佐佐木朗希9局下登板，一上來就K掉明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto），雖然被下一棒凱普勒（Max Kepler）敲出二壘安打，但他及時回穩，連續解決卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos）、史多特（Bryson Stott），守住球隊勝利。佐佐木朗希此役後援1局飆1K無失分，用球數11球、最快球速101英哩。

佐佐木朗希在季後賽勇奪生涯首次救援成功，這不僅是他在例行賽中從未達成過的紀錄，也是他在日美職棒生涯中的首次救援成功，成為史上首位在季後賽才完成生涯首場救援成功的日本投手。

過去在季後賽奪得救援成功的只有2位日本投手，分別是佐佐木主浩（4場救援成功）和上原浩治（7場救援成功），佐佐木朗希成為第3位達成此項紀錄的日本投手，同時也是自2000年佐佐木主浩之後，睽違25年首位在旅美第一年就於季後賽拿下救援成功的日本投手。

