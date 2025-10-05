自由電子報
體育 棒球 中職

中職》曾和鄭浩均聊過 林暉盛帶著新想法扛先發角色

2025/10/05 18:32

中信兄弟林暉盛。（資料照，記者廖耀東攝）中信兄弟林暉盛。（資料照，記者廖耀東攝）

〔記者林宥辰／台中報導〕連同下半季封王戰7局失1分奪勝，中信兄弟林暉盛季末4場一軍先發進帳3勝、防禦率2.86。

林暉盛曾有短暫旅美道奇隊資歷，2023年返台投入選秀，選秀會首輪被兄弟選進。

談到今年一整年二軍調整過程，林暉盛說：「去年尾聲當兵，回來就直接銜接重訓營，一直到現在都沒休息。一開始調整有比較慢，熱身賽一路調整到現在。心態上也有調適，有得到機會的話不要放棄，一路往前面對困難。」

林暉盛和鄭浩均都曾加入道奇隊小聯盟體系，兩人返台發展後也是隊友。林暉盛透露，有和鄭浩均聊過，「跟美美聊的時候，他說我畢竟不是控球型，往中間投就好，對方打得好或不好，是他們的問題。主要是改變一些想法，先把大方向做好再想小地方，也沒有人那麼厲害，一場比賽27個出局數都三振，要能夠用不同方式讓對方出局。」

中信本季本土先發合計13勝是聯盟最多，其中就包括林暉盛拿下3勝。林暉盛說，對於紀錄沒有想太多，他說：「對於教練給的任務，有基本的打算，至少要完成最基本的15個出局數，有餘力就多投，把一開始的想法設定簡單一點。」

