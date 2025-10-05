TPVL》球員黃金歲月非常短暫 許美中重返賽場有感而發

雲豹飛將許美中（左）、劉鴻敏。（伊斯特提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPVL桃園雲豹飛將今以直落三擊敗台北伊斯特收下對戰2連勝，陣中老大哥許美中繳出本季新高14分，曾退役轉任教職的他，相當珍惜可以重返賽場的機會。

許美中本月16日就將滿34歲，曾是2018年雅加達亞運銅牌班底，2023年從企排退役轉任教練，但被學生的熱情感染，加上適逢台灣職排成立，他加盟雲豹重新披上球衣。

請繼續往下閱讀...

從站在場邊的教練再回到場上，許美中今直呼「很開心、非常開心」，他說，球員生涯非常短暫，希望自己把握有能力的時間做完想要做的事情，「這種事情不是每個人都可以實踐的，其實黃金歲月只有這幾年，所以我對訓練都要超過100%的投入，才能在場上展現出來。」

雲豹昨以直落三不敵台中連莊，不過今天調整得相當迅速，總教練張建邦表示，昨天球員舟車勞頓，加上是第一次作客台灣體大體育館，開賽前就知道球員狀態會不太好，因此只要求子弟兵不要受傷。

昨適逢中秋連假車潮，許美中透露，團隊9點半從桃園搭車，將近下午2點才抵達球場，「光是桃園到新竹那段就塞了快3個小時，我們連飯都沒吃就下去熱身比賽，但學弟他們都滿樂觀的，會互相鼓勵，雖然不想輸掉每一分，但體力還是有受到影響，心有餘而力不足之下，不必要的失誤太多。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法