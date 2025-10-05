自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》「昨天贏球導致今天期許過高」伊斯特主帥李國源點出失利關鍵

2025/10/05 19:01

伊斯特主帥李國源。（伊斯特提供）伊斯特主帥李國源。（伊斯特提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北伊斯特昨打敗台鋼天鷹，收下隊史首勝，不過今以直落三不敵桃園雲豹飛將，吞下對戰2連敗，總教練李國源認為，子弟兵在抗壓性上還有進步空間。

李國源指出，此役失利「不是我們打得不好，也不是對方發球太過強悍，而是我們太想把事情做好。」李國源認為，球員如果太不想要發生失誤，想要每球都一擊得分，就會對自己造成很大的壓力，「昨天贏球導致今天自我期許過高，壓力承受這方面需要再調整，期待他們很快可以成為真正的職業球員。」

伊斯特上週在5局大戰不敵雲豹飛將，今再度交手又敗下陣來，且此役除曾對被判越網擊球失敗，還一度在想要挑戰時因延誤比賽吞下一張黃牌，李國源表示，現在排球進步非常快速，「在肉眼跟不上時就用機器來判決，對方今天挑戰的成功率比較高，可能是我們肉眼判斷是有誤差的，當下也會對球隊產生影響、球員情緒上會有一點反應。」

李國源解釋，現在越網擊球允許挑戰，「觸球點在對方的網子算越網舉球，我們挑戰的那顆，舉球員郭宇祥往上的舉球，球看起來是沒有超過網子的，擊球點也是在我方這邊，挑戰失敗後我們也會比較錯愕一點，如果比分較接近時，球員有時候比較承受不了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中