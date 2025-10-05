TPVL》「昨天贏球導致今天期許過高」伊斯特主帥李國源點出失利關鍵

伊斯特主帥李國源。（伊斯特提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕台北伊斯特昨打敗台鋼天鷹，收下隊史首勝，不過今以直落三不敵桃園雲豹飛將，吞下對戰2連敗，總教練李國源認為，子弟兵在抗壓性上還有進步空間。

李國源指出，此役失利「不是我們打得不好，也不是對方發球太過強悍，而是我們太想把事情做好。」李國源認為，球員如果太不想要發生失誤，想要每球都一擊得分，就會對自己造成很大的壓力，「昨天贏球導致今天自我期許過高，壓力承受這方面需要再調整，期待他們很快可以成為真正的職業球員。」

伊斯特上週在5局大戰不敵雲豹飛將，今再度交手又敗下陣來，且此役除曾對被判越網擊球失敗，還一度在想要挑戰時因延誤比賽吞下一張黃牌，李國源表示，現在排球進步非常快速，「在肉眼跟不上時就用機器來判決，對方今天挑戰的成功率比較高，可能是我們肉眼判斷是有誤差的，當下也會對球隊產生影響、球員情緒上會有一點反應。」

李國源解釋，現在越網擊球允許挑戰，「觸球點在對方的網子算越網舉球，我們挑戰的那顆，舉球員郭宇祥往上的舉球，球看起來是沒有超過網子的，擊球點也是在我方這邊，挑戰失敗後我們也會比較錯愕一點，如果比分較接近時，球員有時候比較承受不了。」

