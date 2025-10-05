中職》「黑豹大學長」復健趕進度 中信兄弟張祖恩盼盡快投入訓練

黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「黑豹大學長」中信兄弟棒球投手張祖恩今天出席黑豹旗代言記者會，他也向大家報平安，並希望盡快投入訓練，提前為春訓準備，回到中信兄弟投手陣營。

今年4月，張祖恩在二軍先發時突然感到手肘不適提前退場，經過醫師檢查後確認是內側韌帶撕裂傷，並進行韌帶重建手術，儘管這是投手常見的傷痛，仍然讓正在職棒起步的張祖恩心生恐懼。今者會上展現樂觀態度，有信心投入明年春訓。

請繼續往下閱讀...

手術後復原狀況良好，張祖恩表示，希望復健順利，趕得上明年1月春訓，進入牛棚投球。進入中職不久，還沒上一軍就受傷，進行TJ手術，張祖恩對此正面思考：可能老天也覺得我準備還不夠，這次受傷讓他更明白身體強度的重要性，重新練好。

張祖恩表示，目前已經可以進行20公尺傳球，感覺都還不錯，營養師也有建議，要他慢慢增加肌肉量。今天在記者會也和中信兄弟大前輩周思齊同框，並接受周董的鼓勵，希望趕快重回戰場。而在一軍的投手教練王建民也很有復健經驗，或許屆時可向他請益。

黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（記者林正堃攝）

黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（主辦單位提供）



熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法