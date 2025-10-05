自由電子報
中職》「黑豹大學長」復健趕進度 中信兄弟張祖恩盼盡快投入訓練

2025/10/05 19:22

黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（記者林正堃攝）黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕「黑豹大學長」中信兄弟棒球投手張祖恩今天出席黑豹旗代言記者會，他也向大家報平安，並希望盡快投入訓練，提前為春訓準備，回到中信兄弟投手陣營。

今年4月，張祖恩在二軍先發時突然感到手肘不適提前退場，經過醫師檢查後確認是內側韌帶撕裂傷，並進行韌帶重建手術，儘管這是投手常見的傷痛，仍然讓正在職棒起步的張祖恩心生恐懼。今者會上展現樂觀態度，有信心投入明年春訓。

手術後復原狀況良好，張祖恩表示，希望復健順利，趕得上明年1月春訓，進入牛棚投球。進入中職不久，還沒上一軍就受傷，進行TJ手術，張祖恩對此正面思考：可能老天也覺得我準備還不夠，這次受傷讓他更明白身體強度的重要性，重新練好。

張祖恩表示，目前已經可以進行20公尺傳球，感覺都還不錯，營養師也有建議，要他慢慢增加肌肉量。今天在記者會也和中信兄弟大前輩周思齊同框，並接受周董的鼓勵，希望趕快重回戰場。而在一軍的投手教練王建民也很有復健經驗，或許屆時可向他請益。

黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（記者林正堃攝）黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（記者林正堃攝）

中職》「黑豹大學長」復健趕進度 中信兄弟張祖恩盼盡快投入訓練黑豹旗學長代表張祖恩出席黑豹旗記者會。（主辦單位提供）

