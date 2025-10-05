自由電子報
體育 棒球 中職

中職》黃子豪5局無失分、吳柏萱致勝長打 台鋼擊敗富邦奪二軍總冠軍

2025/10/05 19:55

台鋼雄鷹黃子豪。（資料照，記者陳志曲攝）台鋼雄鷹黃子豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將和台鋼雄鷹在二軍總冠軍賽激戰至最後第5戰，20歲右投黃子豪繳出5局無失分的好投，吳柏萱在滿壘敲出帶有2分的致勝長打，再加上林威漢開轟，台鋼終場以5：1擊敗富邦，勇奪二軍隊史第2冠。

富邦悍將二軍日前靠著鈴木駿輔8局好投，延長賽險勝台鋼二軍搶得聽牌優勢，雙方在第4戰靠長打分出勝負，富邦二軍林莛淯9局上逆轉3分砲，但9局下台鋼代打藍寅倫擊出再見3分砲，台鋼二軍終場6:5贏球，將二軍總冠軍戰戰局扳平成2比2平手。

台鋼二軍今天在4局上率先突破陳仕朋的封鎖，捕手吳柏萱在滿壘適時敲出帶有2分打點的二壘安打，下一棒董秉軒則是補上高飛犧牲打，打回第3分。林威漢在5局上擊出右外野2分砲，幫助台鋼將領先擴大至5分。

黃子豪有效封鎖富邦打線，主投5局用77球，只被敲出3支安打無失分，另有3次三振和2次四壞球保送。接替黃子豪投球的許峻暘，6局下控球大走鐘，投出3次四壞球保送，讓富邦1人出局攻占滿壘，黃騰威擊出高飛犧牲打破蛋，所幸許峻暘三振掉楊笑虎順利止血。

台鋼投手謝葆錡、陳宇宏依序守成，最後推出吉田一將成功關門，台鋼二軍終場就以5：1擊敗富邦二軍封王，拿下自2023年之後的第2冠。

