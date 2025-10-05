中職》邱智呈生涯首支滿貫砲！洲際紀錄夜由客隊統一獅奪勝

邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕球季接近尾聲，各自備戰季後挑戰賽和台灣大賽的統一獅和中信兄弟今交手，獅隊飛力獅5局無失分，邱智呈則從生涯初登板的馮皓手中擊出滿貫砲，一棒拉開比分差距。終場獅隊7:1客場贏球。

邱智呈單場猛打賞，包括生涯首支滿貫砲在內，僅差二壘打就完成完全打擊。

中信兄弟昨就16上16下大幅度選手異動，今出戰獅隊也在比賽前段就陸續走馬換將，先發的盧孟揚僅投2.1局失2分退場，接手的謝榮豪僅投1球完成1人次，就又換上彭識穎，4局起再換左投游竣宥生涯初登板，2.2局送出3次三振、無失分。

獅隊3局上在陳重羽保送後，靠著許哲晏、邱智呈安打造成滿壘，林佳緯保送先馳得點，陳鏞基擊出的界外飛球，一壘手蘇緯達背對球跑動美技接殺，三壘跑者卻趁隙回本壘。

4局下，曾頌恩敲安，獅隊一壘手陳鏞基發生傳球失誤導致失分，飛力獅失1分非自責分。

7局上，兄弟馮皓生涯初登板，保送陳重廷，三振林岱安完成生涯首K，但被林泓弦敲安，許哲晏滾地球造成林志綱失誤，造成滿壘，邱智呈接著擊出個人生涯首支滿貫全壘打。邱智呈本季累積6轟，生涯新高。而馮皓生涯初登板就挨滿貫砲。

邱智呈9局上擊出三壘打，正式完成單場猛打賞，隨後靠著余謙的暴投，讓獅隊攻下第7分。

今中信兄弟本季例行賽最後一場洲際主場，共11925人進場，正式確定本季洲際場均進場人數破萬，是台北大巨蛋之外史上第2座場均破萬球場，更是首座破萬的室外球場。

