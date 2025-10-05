自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》邱智呈生涯首支滿貫砲！洲際紀錄夜由客隊統一獅奪勝

2025/10/05 19:59

邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕球季接近尾聲，各自備戰季後挑戰賽和台灣大賽的統一獅和中信兄弟今交手，獅隊飛力獅5局無失分，邱智呈則從生涯初登板的馮皓手中擊出滿貫砲，一棒拉開比分差距。終場獅隊7:1客場贏球。

邱智呈單場猛打賞，包括生涯首支滿貫砲在內，僅差二壘打就完成完全打擊。

中信兄弟昨就16上16下大幅度選手異動，今出戰獅隊也在比賽前段就陸續走馬換將，先發的盧孟揚僅投2.1局失2分退場，接手的謝榮豪僅投1球完成1人次，就又換上彭識穎，4局起再換左投游竣宥生涯初登板，2.2局送出3次三振、無失分。

盧孟揚。（中信兄弟提供）盧孟揚。（中信兄弟提供）

獅隊3局上在陳重羽保送後，靠著許哲晏、邱智呈安打造成滿壘，林佳緯保送先馳得點，陳鏞基擊出的界外飛球，一壘手蘇緯達背對球跑動美技接殺，三壘跑者卻趁隙回本壘。

4局下，曾頌恩敲安，獅隊一壘手陳鏞基發生傳球失誤導致失分，飛力獅失1分非自責分。

7局上，兄弟馮皓生涯初登板，保送陳重廷，三振林岱安完成生涯首K，但被林泓弦敲安，許哲晏滾地球造成林志綱失誤，造成滿壘，邱智呈接著擊出個人生涯首支滿貫全壘打。邱智呈本季累積6轟，生涯新高。而馮皓生涯初登板就挨滿貫砲。

邱智呈9局上擊出三壘打，正式完成單場猛打賞，隨後靠著余謙的暴投，讓獅隊攻下第7分。

今中信兄弟本季例行賽最後一場洲際主場，共11925人進場，正式確定本季洲際場均進場人數破萬，是台北大巨蛋之外史上第2座場均破萬球場，更是首座破萬的室外球場。

曾頌恩。（中信兄弟提供）曾頌恩。（中信兄弟提供）

游竣宥。（中信兄弟提供）游竣宥。（中信兄弟提供）

馮皓。（中信兄弟提供）馮皓。（中信兄弟提供）

邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）

邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）

邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）

邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）邱智呈轟出生涯首支滿貫砲。（統一獅提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中