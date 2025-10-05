中職》夢劇本！葉保弟生涯首轟逆轉勝 台鋼雄鷹年度勝率攻上5成

葉保弟敲出逆轉三分砲，生涯首轟出爐。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕今天澄清湖台鋼雄鷹對味全龍之戰，由於兩隊都無緣打進季後賽，因此，這場都是兩隊本季的最後一場比賽，台鋼雄鷹在8局下靠葉保弟轟出逆轉3分砲，最終就以4：3氣走味全龍，台鋼以年度勝率5成畫下句點。

4局下顏郁軒轟出陽春砲，本季第5轟出爐，幫助台鋼先馳得點，6局上吉力吉撈．鞏冠夯出兩分砲，龍隊反超前，吉力吉撈本季第24轟，無緣超越魔鷹的25轟，挑戰本季全壘打王失利，吉力吉撈曾在2022、2023年勇奪中職全壘打王，去年得主是魔鷹，今年可望蟬聯。

7局上龍隊靠王順和高飛犧牲打再添1分，下個半局台鋼無人出局滿壘沒得分，8局下葉保弟轟出逆轉戰局的3分砲，生涯首轟就幫助球隊贏得勝利，挨轟苦主林凱威苦吞敗投。

台鋼守護神林詩翔後援1局無失分，拿下本季第30次救援成功，勇奪本季救援王。

顏郁軒敲出陽春砲。（記者李惠洲攝）

吉力吉撈．鞏冠2分砲。（記者李惠洲攝）

王順和高飛犧牲打。（記者李惠洲攝）

全場台鋼球迷嗨翻。（記者李惠洲攝）

