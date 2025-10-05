自由電子報
街舞》總統盃南區複賽高雄登場 舞出南台灣獨有熱情活力

2025/10/05 20:46

總統盃街舞大賽南區複賽熱力登場。（運動部提供）總統盃街舞大賽南區複賽熱力登場。（運動部提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕運動部全民運動署主辦的「2025總統盃全民運動賽事－街舞大賽」南區複賽，今在高雄苓雅運動中心熱力登場。這是10月4日台東首場東區複賽圓滿落幕後第2場區域複賽，匯聚來自嘉義、臺南、高雄、屏東，以及澎湖、金門等地的舞者，展現南台灣獨有的熱情與活力。

南台灣向為街舞文化的重要基地，本次賽事吸引眾多選手參加，其中最受矚目的，正是深耕當地逾20年的 「蘋果家族兒童舞蹈教室」，超過20組隊伍報名，展現全台第一家專業兒童街舞教室的堅實底蘊。高手齊聚的競技組中，更有多支曾在街舞小學堂、新光盃及雄爭武鬥及全國中等學校熱舞大賽中屢獲佳績的隊伍同場較勁，舞林高手對抗過程相當精彩。

本次排舞分為A組競技組與B組一般組，不僅專業舞團拚勁十足，也有許多初學者登臺，從小朋友到大人，人人都能在舞臺上展現自我，讓「全民運動、人人參與」的精神在街舞領域真實落實。對南臺灣而言，這是一場前所未有的全民舞蹈盛會。現場除了比賽，還有街頭塗鴉體驗、DJ刷碟、快閃街舞教學及跳舞機挑戰 等活動，大人小孩都能同樂。

經過一天激烈對決，最終由EX-KIDS、ROCK APPLE、GOOD IDEA、思黑蘭大地主養病豬及大港女子奪得排舞各組冠軍；DOUBLE trouble.lee、Apple Project、義守體幹班減一及難兄難弟獲得Battle各組冠軍；Freestate及霹靂蘋果成為霹靂舞各組冠軍，將代表南區進軍全國決賽。

