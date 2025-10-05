MLB》輸球就沒意義！「翔平剋星」賞大谷3K 桑契斯：只是普通的對決...

大谷翔平。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平在國聯分區系列賽G1以二刀流出擊，雖然繳出6局9K失3分的優質先發，但4打數吞下4次三振，費城人王牌左投桑契斯（Cristopher Sánchez）就包辦了3K，但他賽後坦言，與大谷的對決就只是一般的投打對決而已。

桑契斯今天前5局有效封鎖道奇打線，但6局上遭遇亂流，被E.赫南德茲（Enrique Hernández）敲出帶有2分打點的適時長打掉分。桑契斯此役投5.2局被敲4安失2分，飆出8次三振，送出2次保送，可惜球隊最終未能守成，以3：5輸球，桑契斯無緣勝投。

桑契斯此役共賞了大谷翔平3次三振，他堪稱是「翔平剋星」之一，生涯對戰紀錄19打席只被敲出4支安打，投出9次三振，對戰打擊率只有0.211，大谷本季對上他，9打數僅1安，還吞了8次三振，可說是被徹底壓制。

談到自己成功壓制「打者翔平」，桑契斯表示，對他而言，這只是一般的投打對決，自己只是一開始就積極進攻好球帶，努力執行自己的投球計畫，無論對手是誰，都會照自己的策略去投球，希望能有好的結果。

「我們今晚輸球了，所以對我來說，個人成績沒什麼意義，自己也開心不起來。」桑契斯說道。

