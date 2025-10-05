TPVL》讓2追3！台中連莊大逆轉台鋼天鷹 開季3連勝保不敗金身

連莊吳宗軒。（TPVL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPVL台中連莊今在主場演出「讓2追3」，以25：27、15：25、25：18、25：16、19：17逆轉台鋼天鷹，開季豪取3連勝，依舊保持不敗金身。

台鋼天鷹昨以直落三不敵台北伊斯特，今在台中重整旗鼓，首局與連莊陷入激戰，天鷹在局末靠對手發球失誤、彭浩銘攔網成功，順利先下一城，次局天鷹延續士氣，多點開花，成功搶下聽牌優勢。

請繼續往下閱讀...

沒有退路的連莊拒絕遭橫掃，在柬埔寨主攻手施琅火力輸出帶領之下搶下第3局延長戰線，第4局又以11：5的一波流開局，也讓台鋼在此局後半段先將先發主力換下，換上替補陣容應戰，連莊在局末點靠天鷹張庭輔發球失誤扳平戰局。

雙方回到原點再戰，依舊是你來我往，連莊17：17時先靠施琅攻擊得手挑戰成功，再靠漢佳在網前貢獻致勝一擊，在主場完成逆轉秀。

施琅今攻下全場最高34分、吳宗軒也有24分演出，天鷹方面，陳建禎拿下全隊最佳20分、睿克18分次之。

「黃金左手」吳宗軒指出，其實連輸2局後團隊進到休息室氣氛沒有低落，反而是互相鼓勵，「前2局對方的發球有針對我們，教練告訴我們第一波要先做好，然後把握反擊的機會。」

連莊施琅。（TPVL提供）

天鷹隊長陳建禎。（TPVL提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法