網球》美國史上第3人！安妮西莫娃力退捷克新星北京封后

2025/10/05 22:32

安妮西莫娃在中國網球公開賽女單封后。（歐新社）安妮西莫娃在中國網球公開賽女單封后。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2025年中國網球公開賽女單決戰，第3種子安妮西莫娃（Amanda Anisimova）歷經3盤拉鋸，終以6：0、2：6、6：2力退捷克20歲新星諾斯可娃（Linda Noskova），笑捧本季第2冠，也是史上第3位北京封后的美國女將。

「這幾週令人難以置信，我感受到許多的愛。」本季接連屈居溫布頓錦標賽、美國公開賽雙料大滿貫亞軍的安妮西莫娃，在這項WTA千分等級大賽連戰皆捷，周日面對爆冷殺出的諾斯可娃，也克服次盤丟掉的亂流，激戰1小時46分鐘出線，自今年2月中旬同樣千分大賽的杜哈以來再度笑捧金盃，獲勝當下她仰躺場中雙手摀著臉，情緒相當激動。

24歲的安妮西莫娃，已繼去年贏家高芙（Coco Gauff）、大滿貫23冠天后小威廉絲（Serena Williams）之後，榮膺第3位贏得中網冠軍的美國女將，去年此時世界排名僅為43的她，特地感謝教練團隊協助，「我們遇到許多挑戰，儘管如此仍然打得很開心。能走到今天這一步真是太瘋狂了，這個勝利意義非凡，我對此深感興奮，希望能繼續前進。」

