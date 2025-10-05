中職》保弟感人一轟背後有兩股力量 「球迷的吶喊、教練團的信任」

擊出逆轉3分砲的葉保弟獲得單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕台鋼雄鷹今天靠葉保弟在8局下轟出逆轉3分彈，最終就以4：3氣走味全龍，挨轟苦主林凱威苦吞敗投，台鋼在本季例行賽最終戰年度勝率攻上5成大關，葉保弟敲出生涯首轟，生涯首度獲選單場MVP，他感性地說，「球迷的吶喊，教練團的信任，讓我打出這支全壘打，真的很謝謝他們。」

26歲的葉保弟非棒球名校出身，國手資歷一片空白，身為選秀落榜生，曾任台鋼訓練員、自主培訓選手，前年才升格正式球員，只是一軍生涯成績不佳，累計打擊率1成84，出賽62場、花了136打數才敲出生涯首轟，一棒當英雄。

葉保弟笑說，知道自己有在聯盟多少打數0轟的排行榜，「有點壓力，打出去第一個想法是，Yes！我終於脫離這個魔鬼了！」

葉保弟升格台鋼正式球員兩年多，總教練洪一中對他非常嚴厲，常苦口婆心叮嚀，葉保弟說，「洪總激發我的潛能，我感受到了，他講的每一句話，我都有在思考，或許是我反應比較慢，難以體會到他想要的東西，只能用時間彌補這些問題，謝謝洪總這麼信任我，給我不少出賽機會。」

葉保弟透露，洪總私底下跟他說最大課題就是心理障礙，心理狀況不是很好，「洪總親自跟我講，我有嚇到，他說如果問題無法化解，很難在一軍生存，我就花時間沉澱自己。」

葉保弟清楚了解，洪總是為她好，才會跟他講這麼多問題，「就像很多人說的，洪總的嘴巴比較狠心一點，但他的心很柔軟，我真心感受到了，他很有耐心。」

