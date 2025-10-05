中職》保弟轟出大牆洪總超開心 「真的是一個很好的故事」

擊出逆轉3分砲的葉保弟獲得單場MVP。（記者李惠洲攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕葉保弟今天在8局下轟出逆轉3分彈，幫助台鋼雄鷹4：3氣走味全龍，葉保弟生涯首轟出爐，同時生涯首度獲選單場MVP，雙喜臨門，台鋼總教練洪一中非常感動，直說恭喜保弟，希望他繼續加油。

在休息室目送葉保弟驚天一轟出大牆，洪總開心極了，頻頻鼓掌叫好，洪總說，「老實講，這真的是一個很好的故事，保弟本身就很有故事，今年最後一場的最後一個打席，他竟然可以轟出一發逆轉的3分全壘打，我真的很高興，這畫面應該會留給現場球迷很久、很好的印象，這對明年球季觀眾進場是有加分的，很幸運最後一刻出現這個畫面，也恭喜保弟。」

洪總賽後直說好感動，洪總透露，葉保弟一直在奮鬥，只是想太多，自己對保弟很嚴厲，鼓勵也好、罵他也好、激他也好，想了很多方式，最後幾場比賽比較沒有戰績壓力，就讓保弟試試看。

事實上，本季葉保弟在二軍打擊率近3成，只是上一軍表現並不理想，今天賽前為止，一軍打擊率不到2成，全壘打和打點都還沒開張，洪總說，「我一直很納悶，保弟在二軍打得很好，為什麼上來就沒辦法？很多時候是心態問題，當人家把榮譽給你，你卻往外推，緊要關頭因為心態關係，沒辦法建功就很可惜，今天他有把握住，讓教練團看到，未來機會就相對增加很多。」

