自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

WTT大滿貫》力戰6局扳倒中國新星溫瑞博 16歲郭冠宏勇奪U19男單冠軍

2025/10/05 23:13

郭冠宏在U19男單決賽力退中國新星溫瑞博勇奪冠軍。（取自WTT官網）郭冠宏在U19男單決賽力退中國新星溫瑞博勇奪冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲台南小將「郭董」郭冠宏今晚在WTT中國青少年大滿貫賽U19男單決賽，以4:2扳倒世界排名38的中國新星溫瑞博勇奪冠軍，也是繼張佑安今年2月在新加坡站U19男單封王後，台灣小將第二度在青少年大滿貫賽奪冠。

世界排名70的郭冠宏在8強戰先以4:3險勝18歲的日本好手吉山和希，4強又在「台灣內戰」中以直落四擊敗隊友徐絃家。18歲的溫瑞博則在8強戰以4:1打敗張佑安，4強再以4:0完封哈薩克的庫里曼加利耶夫，搶下另一張決賽門票。

郭冠宏生涯對戰溫瑞博雖以1勝3負居下風，但今年亞青賽雙方兩度對壘，小郭在男子團體4強賽以3:2拿下對戰首勝，溫瑞博則在男單8強賽以直落四雪恥。

今晚再度交鋒，郭冠宏首局在3:5落後下連續接發球搶攻得手，7:5後來居上，次局在6:3聽牌下雖連丟2分，但決勝時刻正手反拉得手，7:5再下一城。第3局，郭冠宏克服3:5落後以6:5反超，但隨後一記正手機會球拉丟，反倒以6:7、5:7連丟2局，被對手扳平。

關鍵第5局，郭冠宏在6:3聽牌下被對手連續化解2個局點後，當機立斷叫暫停，恢復比賽後靠著一記幸運的擦網球，有驚無險以7:5拿下。溫瑞博在第6局展開絕地大反攻，以3:0開局，郭冠宏先追到4:5，隨後連續正手搶攻得手連拿3分，7:5守下一場重要的勝利。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中