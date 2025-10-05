WTT大滿貫》力戰6局扳倒中國新星溫瑞博 16歲郭冠宏勇奪U19男單冠軍

郭冠宏在U19男單決賽力退中國新星溫瑞博勇奪冠軍。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕16歲台南小將「郭董」郭冠宏今晚在WTT中國青少年大滿貫賽U19男單決賽，以4:2扳倒世界排名38的中國新星溫瑞博勇奪冠軍，也是繼張佑安今年2月在新加坡站U19男單封王後，台灣小將第二度在青少年大滿貫賽奪冠。

世界排名70的郭冠宏在8強戰先以4:3險勝18歲的日本好手吉山和希，4強又在「台灣內戰」中以直落四擊敗隊友徐絃家。18歲的溫瑞博則在8強戰以4:1打敗張佑安，4強再以4:0完封哈薩克的庫里曼加利耶夫，搶下另一張決賽門票。

郭冠宏生涯對戰溫瑞博雖以1勝3負居下風，但今年亞青賽雙方兩度對壘，小郭在男子團體4強賽以3:2拿下對戰首勝，溫瑞博則在男單8強賽以直落四雪恥。

今晚再度交鋒，郭冠宏首局在3:5落後下連續接發球搶攻得手，7:5後來居上，次局在6:3聽牌下雖連丟2分，但決勝時刻正手反拉得手，7:5再下一城。第3局，郭冠宏克服3:5落後以6:5反超，但隨後一記正手機會球拉丟，反倒以6:7、5:7連丟2局，被對手扳平。

關鍵第5局，郭冠宏在6:3聽牌下被對手連續化解2個局點後，當機立斷叫暫停，恢復比賽後靠著一記幸運的擦網球，有驚無險以7:5拿下。溫瑞博在第6局展開絕地大反攻，以3:0開局，郭冠宏先追到4:5，隨後連續正手搶攻得手連拿3分，7:5守下一場重要的勝利。

