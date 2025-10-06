自由電子報
體育 網球

網球》辛納嚴重抽筋退出！上海大師賽32強遭爆冷無緣衛冕

2025/10/06 07:11

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕兩度於北京贏得中國網球公開賽冠軍的辛納（Jannik Sinner），卻在上海大師賽第3輪出狀況，義大利第2種子衛冕者7：6（7：3）、5：7、2：3與荷蘭27種子格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）纏鬥時，右腿嚴重抽筋被迫退賽，甚至得靠醫護人員協助才能離開球場。

這項ATP千分等級大賽在旗忠森林體育館進行，由於當地非常潮濕悶熱，對場上球員體能形成嚴苛考驗，「這絕對不是你想要的獲勝方式。」意外終止職業生涯對戰6連敗的格里克斯普爾直言，上海這週天氣很糟糕，次盤幸運扳回一城後，可以感覺到24歲辛納身體明顯出問題，「其實我們能在晚上沒有陽光的情況下比賽還算幸運，但已經進行2小時36分鐘，一路拉鋸到決勝盤…我為他感到難過，祝他早日康復。」

被譽為「三巨頭接班人」的辛納，由於大腿和小腿都抽筋，宣告棄賽時幾乎無法行走，只能在大會醫護人員攙扶下離場。去年上海奪冠的前世界球王，今年32強爆冷提前出局，也無緣成為自2013年塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）以來，首位衛冕成功的球星。

