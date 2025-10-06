自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》「法官」雙安無用、王牌左投核爆7分崩盤 洋基2連敗陷入絕境

2025/10/06 08:32

佛里德。（法新社）佛里德。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美聯分區賽G2，本季豪取19勝的洋基王牌左投佛里德（Max Fried）大崩盤，先發3局就被KO核爆7分，終場條紋軍以7：13不敵藍鳥，吞下2連敗陷入被聽牌絕境。

佛里德前3局就讓藍鳥攻下5分，4下續投連續讓2人上壘後被換下場，接替登板的沃倫（Will Warren）提油救火，先被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟出滿貫砲，再遭瓦修（Daulton Varsho）打出2分彈，藍鳥攻下6分大局奠定勝基。

藍鳥5、6局靠著史普林格（George Springer）和瓦修各一發陽春砲錦上添花，今天全隊狂敲15安包含5轟，以驚人火力擊潰洋基。

洋基前5局沒得分，6上才靠著貝林傑（Cody Bellinger）2分砲破蛋，第7局雖然鯨吞5分，但落後分數太多於事無補，最終以6分之差輸球。

佛里德主投3局退場，被敲8安包含1轟，痛失7分責失，承擔敗投；洋基當家重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）此戰3打數敲2安，進帳1打點、跑回2分，選到2保送，發揮依舊亮眼，無奈再度做白工。

藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）季後賽初登板技驚四座，先發5.1局無安打無失分奪勝，猛飆11次三振，締造隊史季後賽單場最多K紀錄。

