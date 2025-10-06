自由電子報
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》前2局猛打賞但大腿緊繃傷退 釀酒人外野新星G2出賽仍未知

2025/10/06 09:22

喬里奧。（資料照，路透）喬里奧。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人外野新星喬里奧（Jackson Chourio）在國聯分區系列賽首戰因傷提前退場，至今不確定傷勢如何的情況下，也讓釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）仍不確定是否會讓喬里奧繼續上場。

喬里奧比賽前2局就狂敲3支安打並外帶3分打點，但在2局下半擊出安打後，就因大腿後側肌肉緊繃提前傷退，不過今天球隊進行訓練時，喬里奧已可進行輕微的跑動。

釀酒人總教練墨菲在訓練前也表示，今天也會測試喬里奧腿部的傷勢狀況，目前仍不確定是否會讓他在第2戰出賽，「我們會看看他的感覺如何，如果他感覺不對，我們就會停止他的出賽。」

喬里奧曾在美國時間7月29日的比賽因為相同的傷勢，在例行賽缺陣一個月，教頭墨菲持續補充道：「他今天是會在場上訓練，不過我不確定他會完成多少，雖然目前核磁共振（MRI）的結果還不確定，且這個傷勢並不嚴重，但不代表這不會限制他的表現。」

系列賽第2戰將繼續在釀酒人主場美國家庭棒球場（American Family Field）進行，先拿1勝的釀酒人推派阿許比（Aaron Ashby）掛帥，而小熊則是由日籍強投今永昇太先發出戰。

