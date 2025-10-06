自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB季後賽》初登板5.1局無安打飆11K封鎖洋基！藍鳥頭號大物寫多項紀錄

2025/10/06 10:37

耶薩維奇。（美聯社）耶薩維奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）迎來季後賽初登板，並在美聯分區系列賽主投5.1局狂飆11次三振封鎖洋基，也寫下隊史以及大聯盟在季後賽的多項紀錄。

耶薩維奇僅在1局上半對賈吉（Aaron Judge）投出保送，以及5局上因小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）失誤讓對手上壘，其餘打者皆順利解決，主投5.1局沒有被敲任何一安，送出多達11K，收下生涯在季後賽的首場勝投。

如今剛上大聯盟的菜鳥投手，在季後賽初體驗就有非常亮眼的表現，根據大聯盟官網報導，耶薩維奇成為藍鳥隊史在季後賽單場最多三振的球員，打破由普萊斯（David Price）、古茲曼（Juan Guzman）與史提布（Dave Stieb）共同締造的8K紀錄。

此外耶薩維奇也以22歲又69天的年紀，成為史上第2年輕能在季後賽達成雙位數三振的投手（最年輕締造者為在1975年以21歲又335天達成的坎德拉瑞亞John Candelaria），而他在前4局就投出10K，也與2019年的柯賓（Patrick Corbin）齊名，追平季後賽史上最多。

去年被藍鳥在首輪選進的耶薩維奇，也是今年球隊的農場頭號大物，本季首度升上大聯盟並有3場出賽，14局的投球送出16次三振，戰績1勝0敗，防禦率3.21。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中