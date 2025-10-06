MLB季後賽》初登板5.1局無安打飆11K封鎖洋基！藍鳥頭號大物寫多項紀錄

耶薩維奇。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕藍鳥22歲菜鳥右投耶薩維奇（Trey Yesavage）迎來季後賽初登板，並在美聯分區系列賽主投5.1局狂飆11次三振封鎖洋基，也寫下隊史以及大聯盟在季後賽的多項紀錄。

耶薩維奇僅在1局上半對賈吉（Aaron Judge）投出保送，以及5局上因小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）失誤讓對手上壘，其餘打者皆順利解決，主投5.1局沒有被敲任何一安，送出多達11K，收下生涯在季後賽的首場勝投。

如今剛上大聯盟的菜鳥投手，在季後賽初體驗就有非常亮眼的表現，根據大聯盟官網報導，耶薩維奇成為藍鳥隊史在季後賽單場最多三振的球員，打破由普萊斯（David Price）、古茲曼（Juan Guzman）與史提布（Dave Stieb）共同締造的8K紀錄。

此外耶薩維奇也以22歲又69天的年紀，成為史上第2年輕能在季後賽達成雙位數三振的投手（最年輕締造者為在1975年以21歲又335天達成的坎德拉瑞亞John Candelaria），而他在前4局就投出10K，也與2019年的柯賓（Patrick Corbin）齊名，追平季後賽史上最多。

去年被藍鳥在首輪選進的耶薩維奇，也是今年球隊的農場頭號大物，本季首度升上大聯盟並有3場出賽，14局的投球送出16次三振，戰績1勝0敗，防禦率3.21。

