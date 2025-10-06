NBA熱身賽》SGA等主力都沒打 威金斯23分率衛冕軍雷霆輕取黃蜂

威金斯。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕衛冕軍雷霆今迎來熱身賽首戰，雖然當家MVP吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）等一票主力都休兵，仍有7人得分超過雙位數，以135：114輕取黃蜂，成功開紅盤。

雷霆上季在吉爾吉斯亞歷山大帶領下於總冠軍賽第7戰退溜馬，奪下自2008年遷至奧克拉荷馬市後的首座金盃，休賽季陣容沒有太多變動，朝著衛冕目標邁進，今除SGA外，霍倫格姆（Chet Holmgren）、威廉斯（Jalen Williams）等核心也都輪休，以磨練板凳陣容為主。

雷霆今開賽就打出12：5攻勢，威金斯（Aaron Wiggins）首節獨攬13分，助隊帶著36：26領先進入次節，易籃後穩定維持領先優勢，末節一度將分差擴大至29分，順利讓勝利入袋。

雷霆今就算主力不在仍有7人得分超過雙位數，團隊轟出20記三分球，威金斯攻下全隊最高23分，迪昂（Ousmane Dieng）和J.威廉斯（Jaylin Williams）各有17分演出，揚布拉德（Chris Youngblood）拿20分，黃蜂以新秀庫尼普爾（Kon Knueppel）18分最佳。

